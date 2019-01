Lega | Di Battista | “49 milioni? Soldi che appartengono alla collettività Salvini non ne

Di Battista : non mi candido alle Europee. Lega restituisca 49 milioni - : L'ex deputato M5S inizia la campagna elettorale, ma da outsider. La Tav "è la più grossa sciocchezza che possa fare questo Paese". Poi, parla dei fondi Lega: "Salvini non è responsabile del furto, ma ...

Di Battista annuncia : “Non mi candido per le Europee” e attacca la Lega di Salvini : Di Battista intervista a “Che tempo che fa” parla delle prossime europee e della Lega di Salvini «Sembrerà strano: amo la politica ma preferisco farla fuori dalle istituzioni. Non mi candiderò quindi alle Europee. Sto vedendo che si può incidere anche dal di fuori». Così Alessandro Di Battista spiega a Fabio Fazio nell’intervista andata in onda durante il programma televisivo “Che tempo che fa” su Rai 1. L’ex deputato del M5S, ...

Di Battista : "La Lega restituisca i 49 milioni - sono di tutti noi" : La Tav "è la più grossa sciocchezza che possa fare questo Paese:non si possono spendere 20 miliardi di euro quando occorrono infrastrutture che servono ai cittadini al Nord, al Centro e al Sud". Lo ha detto Alessandro Di Battista a Che Tempo che fa dove ripete: "la Tav non si farà mai".Che nel corso della trasmissione si è poi dilungato su altri temi. "La democrazia rappresentativa è già in crisi, un ...

Torino - la Lega in piazza con i pro Tav - Di Maio : 'Non mi scandalizzo' - Di Battista : 'Non va fatta e non si farà' : La parole di Salvini - Il ministro dell'Interno ricorda di aver "sempre con coerenza sostenuto questa tesi". La revisione del progetto, quindi, non significa cancellazione per il leader leghista. Per ...

Alessandro Di Battista : “Giusto che M5S sia leale alla Lega - c’è un contratto di governo” : Per Alessandro Di Battista la riforma della Lettima difesa contiene "robe descritte come drammatiche e delle cose giuste". Poi ha aggiunto: "Per me la cosa migliore oggi da fare è tirar fuori denari per aumentare le assunzioni nelle forze dell'ordine e pagarle anche di più. È la prima cosa che farei"Continua a leggere

Di Battista in campo per arginare la Lega - Salvini : 'Lo invidio - sta in spiaggia' : Il Dibba farà vedere a tutti i sorci verdi! E' entusiasta il popolo grillino per il ritorno in Istria, e nella battaglia politica, del suo Che Guevara. E i sorci verdi, assicurano nei 5 stelle, Dibba il duro li farà vedere sopratutto ai verdi intesi come leghisti. Ma Salvini è pronto alla battaglia: 'Nessuna paura per ...

Sì Tap e pro-Lega. L’Italia inaspettata che ritroverà Di Battista : Alessandro Di Battista sta preparando lo zaino: il 24 dicembre, il Che Guevara dei 5 Stelle torna a Roma. Peccato che ad accoglierlo troverà un Paese piuttosto diverso da quello che aveva immaginato dopo sei mesi di governo a trazione grillina. Un paese dove la Tap si farà: e al macero le sue stesse promesse («Blocchiamo il gasdotto in due settimane!»). Un Paese dove la Tav non è più tanto inutile. Dove l’Ilva non è stata chiusa. Dove ...