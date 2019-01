Boateng è a Barcellona | ' Grazie Sassuolo | ora voglio il gol contro il Real!'

Clamoroso : Kevin Prince Boateng vicinissimo al Barcellona : La notizia trapelata questa mattina avrebbe del Clamoroso: Kevin Prince Boateng sta per trasferirsi al Barcellona. Il calciatore ghanese, arrivato nella scorsa sessione di mercato estiva dall'Eintracht Francoforte, potrebbe già lasciare il colori neroverdi del Sassuolo per tornare a calcare i campi da calcio spagnoli. La trattativa sembra essere in via di definizione, pare infatti manchino gli ultimi dettagli di rito relativi al contratto e alla ...

Kevin Prince Boateng al Barcellona - Carnevali conferma : “stiamo per chiudere” : Kevin Prince Boateng si appresta a vivere una nuova pagina della sua carriera da giramondo, andrà al Barcellona nella Liga “Sono in partenza per Barcellona per chiudere la cessione di Kevin Prince Boateng con il club catalano“. Lo dice all’Adnkronos l’amministratore delegato del Barcellona, Giovanni Carnevali. “Non so se sarà una cessione in prestito o a titolo definitivo stiamo ancora valutando -aggiunge ...

Clamoroso - Boateng al Barcellona : nuovo innesto anche in casa Cagliari - ufficialità al Genoa : Calciomercato Serie A – Clamorose novità di calciomercato che riguardano il campionato di Serie A, trattative a sorpresa nelle ultime ore. Kevin Prince Boateng lascia nuovamente l’Italia per trasferirsi al Barcellona, accordo raggiunto nella ultime ore: prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Ovviamente soddisfatto il calciatore ma anche il club neroverde, il direttore generale ...

Calciomercato Sassuolo - Boateng nel pomeriggio vola a Barcellona : tutti i dettagli dell’operazione : L’operazione tra Sassuolo e Barcellona è ormai conclusa, il giocatore ha già salutato i compagni e nel pomeriggio volerà in Spagna E’ fatta per il passaggio di Kevin Prince Boateng al Barcellona, il Sassuolo ha accettato l’offerta dei blaugrana di due milioni di prestito oneroso e otto di diritto di riscatto. Stretta di mano arrivata e giocatore che nel pomeriggio partirà alla volta della Spagna, dopo aver salutato i ...

Kevin-Prince Boateng - addio Sassuolo : a un passo dal Barcellona : Il Barcellona è a un passo da Kevin-Prince Boateng. Colpo di mercato a sorpresa per il club blaugrana che, come spiega l’emittente Rac1 e conferma Marca, è vicino a chiudere con il Sassuolo l’accordo per il 31enne giocatore tedesco naturalizzato ghanese. Per l’ex Milan sarebbe un ritorno in Liga, do

Clamoroso - Boateng dal Sassuolo al Barcellona : E' già giunta ai titoli di coda l'avventura di Kevin-Prince Boateng con il Sassuolo. Il ghanese è infatti a un passo dal Barcellona, che ha deciso di puntare sull'ex giocatore del Milan per rinforzare ...

Calciomercato - Kevin Prince Boateng verso il Barcellona : TORINO - Una notizia clamorosa scuote il Calciomercato internazionale. Il Barcellona sarebbe molto vicino a prendere Kevin Prince Boateng dal Sassuolo . La trattativa con la squadra neroverde sarebbe ...

Kevin Prince Boateng al Barcellona : vicino un clamoroso colpo di calciomercato : Un'operazione a sorpresa, a tratti clamorosa. Kevin Prince Boateng è a un passo dal lasciare il Sassuolo per fare ritorno in Liga. Il ghanese, centrale nel gioco di De Zerbi, è infatti vicinissimo al ...

Barcellona - Boateng vicinissimo : il giocatore è a un passo dai blaugrana : Barcellona Boateng – Tra un incrocio di mercato e un altro è spuntata un’altra trattativa: quella di Boateng al Barcellona. I buoni rapporti costruiti in questi mesi tra il Sassuolo e il Barcellona erano già stati comprovati quest’estate, quando Carnevali riuscì a portare in Emilia il difensore brasiliano Marlon. Nei progetti del club di Squinzi c’è […] L'articolo Barcellona, Boateng vicinissimo: il giocatore è a un passo dai ...