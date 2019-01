Airbus vorrebbe in futuro aerei senza pilota | quando l’Intelligenza Artificiale sarà

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 21 gennaio 2019) In occasione della conferenza Digital Life and Design tenutasi dal 19 al 21 gennaio a Monaco di Baviera, l’amministratore delegato diGrazia Vittadini, ha detto che la sua azienda auspica che l’intelligenzadiventi presto sufficientemente avanzata da consentire voli completamente autonomi.Il riferimento non è alautomatico di cui tutte le compagnie aeree fanno uso, ma di “intelligenze artificiali capaci di liberare i piloti dalle routine più banali“. L’azienda sta lavorando da tempo a soluzioni con un solo, con l’obiettivo di passare poi a soluzioni autonome. Ricordiamo che attualmente la maggior parte delle grandi compagnie aeree opera i voli con due piloti. Il primo passo cheintraprendereè sostituirne uno con i sistemi informatici, per poi arrivare a rimpiazzarli entrambi.Foto: ...