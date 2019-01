VIDEO Pacquiao-Broner Highlights Mondiale WBA welter | Pac Man si conferma Campione

oasport

: #boxe VIDEO Manny Pacquiao Campione del Mondo WBA welter. Gli highlights della sfida con Broner, la sintesi del mat… - OA_Sport : #boxe VIDEO Manny Pacquiao Campione del Mondo WBA welter. Gli highlights della sfida con Broner, la sintesi del mat… - marxmanlangit22 : I liked a @YouTube video - YkcorLt111 : RT @coolghost101: Manny Pacquiao vs Broner ?? #PacBroner -

(Di domenica 20 gennaio 2019) Manny Macquiao si ètodel Mondo WBA dei pesigrazie alla netta vittoria ai punti contro Adrien. Il 40enne filippino è stato impeccabile alla MGM Arena di Las Vegas (USA) e ha surclassato il 29enne statunitense, mettendo in mostra tutta la sua infinita personalità e sciorinando un pugilato da vera star. L’asiatico ha trionfato con pieno merito, dominando l’incontro in lungo e in largo, pungendo col dritto e distinguendosi per la sua rapidità. Di seguito ilcon glie la sintesi diClicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Clicca qui per seguirci su TwitterFoto: FARYSA HAMZAH / Shutterstock.com