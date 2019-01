Serie A basket oggi 20 gennaio | orari delle partite e come vederle in tv e streaming

Basket - 16a giornata Serie A 2019 : Cantù – Avellino 83-73. I lombardi sorprendono la seconda della classe : Sabato sera importante per la Serie A1 di Basket. Al PalaDesio, infatti, la Acqua San Bernando Cantù ferma la Sidigas Avellino con il punteggio di 83-73 dopo un match nel quale hanno saputo crescere minuto dopo minuto e, non ultimo, gestire il vantaggio nei momenti più importanti. I lombardi entrano bene in campo e piazzano subito un parziale di 11-2 che fa da antipasto al 19-13 con il quale si chiude il primo tempo. Con il passare dei minuti ...

Basket - Serie A1 femminile 2019 - 14a giornata : Schio a Ragusa per rincorrere - Venezia in casa di Torino - che gioca a Biella - per restare in testa : La Serie A1 femminile 2018-2019 prosegue il suo cammino attraverso il girone di ritorno con la quattordicesima giornata. Se Venezia e Schio sono attese da incontri di differente caratura per dar seguito ai loro status di prima e seconda in classifica, c’è molta più lotta nella parte centrale della graduatoria. Andiamo a vedere il quadro completo della giornata, che si disputerà integralmente domenica 20 alle ore 18. MECCANICA NOVA ...

Basket Serie A2 - Biella sfida Agrigento. Carrea : «I due punti diventano sempre più importanti» : Biella - Trasferta in Sicilia per Biella attesa ad Agrigento nel match valido per la 17.a giornata di Serie A2 girone Est in programma domenica 20 gennaio dalle 18. Entrambe le squadre sono reduci da ...

Basket - 16a giornata Serie A 2018-2019 : comincia il girone di ritorno. Milano va a Brindisi - scontro salvezza Pistoia-Pesaro : Questo il riepilogo delle partite della 1a giornata di ritorno Sabato 19 Gennaio ore 20.30 Acqua S.Bernardo Cantù – Sidigas Avellino Domenica 20 Gennaio ore 12.00 Banco di Sardegna Sassari – Grissin Bon Reggio Emilia ore 16.00 Fiat Torino – Umana Reyer Venezia ore 17.00 Happy Casa Brindisi – A|X Armani Exchange Milano ore 17.30 Oriora Pistoia – VL Pesaro ore 18.00 Segafredo Virtus Bologna – Alma ...

Serie A Basket - la presentazione delle Final Eight di Coppa Italia : tutti gli accoppiamenti : E' cominciata la discesa del campionato Italiano verso i playoff e il girone d'andata ha definito il tabellone coi relativi accoppiamenti delle Final Eight di Coppa Italia che si giocheranno a Firenze ...

Basket Serie A2 - Virtus Roma sfida Latina. Bucchi : «Vogliamo reagire» : Roma - Un giorno storico, un comune desiderio di riscatto. La Benacquista Latina , nell'anticipo della ventesima giornata del girone Ovest di Serie A2 di Basket inizialmente prevista a febbraio, ...

Club Basket Frascati (Serie C Gold) - Ndzie : «Sogno di ripetere qui il percorso con la Vis Nova…» : Roma – La serie C Gold del Club Basket Frascati vuole il primo successo del nuovo anno. Dopo il k.o. contro la Fortitudo di mercoledì scorso, la squadra di coach Rossella Cecconi torna in campo domani per un altro match infrasettimanale: al palazzetto di Vermicino si gioca la sfida interna contro l’Alfa Omega, un match delicato contro una formazione che al momento ha quattro punti in ,meno rispetto ai frascatani. «Vogliamo riscattare la ...

Basket femminile - le migliori italiane della 13a giornata di Serie A1 : Marzia Tagliamento stellare - Trimboli e Tognalini decisive : Con la conclusione della tredicesima giornata prende sempre più forma un duello per la vetta della classifica del campionato di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Venezia e Schio hanno infatti allungato rispetto al resto della concorrenza, ma la lotta per il terzo posto rimane apertissima. Turno decisamente positivo per le giocatrici italiane, capaci di ritagliarsi in più partite un ruolo da vere e proprie protagoniste. La dominatrice ...

Diretta Varese-Virtus Bologna/ Risultato finale 79-86 - streaming Rai : impresa dei felsinei! - Serie A1 basket - : Diretta Varese Virtus Bologna, streaming video Rai: alla Enerxenia Arena le V nere vogliono blindare il loro posto nella Final Eight di Coppa Italia.

Basket Serie A - i risultati della 15giornata : anche Sassari - Brindisi e Bologna alle Final Eight di Coppa Italia : Termina il girone d'andata e arriva il primo verdetto della stagione, quello che definisce il tabellone delle otto squadre che parteciperanno alle Final Eight di Coppa Italia . Con Milano, Venezia, ...

Basket Serie A : Brindisi e Bologna alle Final Eight - Milano sbanca Trieste : Brindisi e Bologna sono le ultime qualificate alle Final Eight, in programma a Firenze dal 14 al 17 febbraio. Trieste ultima esclusa: fatale la sconfitta casalinga con Milano. Ecco gli accoppiamenti ...

Basket - 15a giornata Serie A 2019 : Bologna espugna Varese nel posticipo : Con la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia già in tasca la Virtus Bologna si prende una bella vittoria in casa della Openjobmetis Varese nell’ultima giornata del girone d’andata. La squadra di coach Sacripanti si è imposta con il punteggio di 86-79 al termine di una partita che ha visto le Vnere sempre avanti e con due punti alla fine meritatamente conquistati da Bologna. Ottima prova in casa Virtus per Tony Taylor, che ...