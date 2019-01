Scontro sulle piste da sci | grave bimbo di 9 anni | riscontrate lesioni spinali

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Scontro nel Governo sulle concessioni alle trivelle - 11 gennaio 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: tensione nel Governo sulle trivelle. Higuain al Chelsea, il fratello a Londra per trattare

Nuovo Scontro nel governo sulle trivelle - la Lega contro lo stop : “Paese deve andare avanti” : Si apre un Nuovo fronte di tensione nel governo: stavolta tema dello scontro è la questione delle trivelle. Il sottosegretario all'Ambiente di fede leghista, Vannia Gava, sostiene che lo stop alle trivellazioni sia sbagliato: " Il nostro paese deve andare avanti e non indietro". Scettico anche Salvini: "Dire di no a decine di chilometri dalla costa non mi sembra buono".Continua a leggere

Scontro tra bob sulle piste da sci : ferita bimba di 3 anni a Foppolo : Una bimba di soli 3 anni è rimasta ferita in modo grave in uno Scontro tra bob sulle piste di Foppolo, in alta valle Brembana nel Bergamasco. L’infortunio è avvenuto nel pomeriggio di oggi: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, intervenuti per i rilievi. E’ rimasto ferito anche un uomo di 33 anni nell’incidente sulla neve. Lo Scontro e’ avvenuto poco prima delle 16 lungo la pista K2 1. Sul posto sono giunte ...

Statali - Scontro sulle pensioni. Salvini : 'Prime uscite a luglio' : C'è anche il saldo e stralcio nelle ultime bozze del maxi-emendamento, che il governo dovrebbe presentare oggi in Senato in forma definitiva: se la norma sarà confermata, i cittadini con Isee , ...

Arriva il maxi-emendamento - Scontro sulle aliquote Iva : Roma - Il maxiemendamento del governo con le ultime modifiche alla legge di Bilancio Arriva direttamente in aula al Senato saltando la commissione Bilancio perché, come spiega va ieri pomeriggio il ...

Pd - dem divisi sulle alleanze : Scontro Zingaretti-Martina : 2019 Odissea del Pd . E il prossimo sarà l'anno del giudizio per i Democratici che dovranno affrontare a poche settimane di distanza il congresso per la scelta del segretario nazionale e le elezioni ...

Fallimentare - Scontro in tribunale sulle nomine il gip boccia il pm : Un braccio di ferro che va avanti ormai da mesi, in modo silenzioso, rigorosamente sotto traccia. Da un lato, c'è la Procura di Roma che non ha dubbi su un presunto giro di corruzione all'interno ...

I costi della ricostruzione del viadotto. Scontro Toti-Toninelli sulle accise| : Ennesimo, lungo battibecco fra governatore e ministro, questa volta sull’emendamento alla “manovra” relativo alle tasse sui carburanti