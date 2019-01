Quando la nostra Lazio chiese a Winter di negare di essere ebreo

ilnapolista

(Di domenica 20 gennaio 2019) “RAUS” Era una domenica di settembre del 1992 e non potrò mai più dimenticarla: allo stadio Olimpico di Roma scendeva in campo un fuoriclasse olandese, un mediano di nome Aron. Era la prima volta che un atleta di colore vestiva la maglia bianco celeste. Paul Gascoigne si era infortunato al ginocchio eviene scelto a discapito di un giovanissimo Edgar Davids. Al suo arrivo a Roma Aron, abituato all’apertura mentale degli olandesi, si scontra con la triste realtà romana e con gli slogan nazisti imperanti in una parte piccola, ma particolarmente attiva, della curva nord.Dopo pochi giorni dal suo arrivo nella capitale, una scritta a caratteri cubitali appare fuori dal centro d’allenamento della: “RAUS” (fuori in tedesco). Qui capii per la prima volta che il mondo sportivo e i colori con i quali ero cresciuto da bambino e per i ...