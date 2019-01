DOMENICA IN Talk sul rapporto suocere-nuore | Simona Izzo ' sono stata cattiva con un' ex

Tiki Taka conquista la DOMENICA di Canale 5 : il talk show sportivo di Pierluigi Pardo asfalta “Pressing” : Sei anni e 195 puntate dopo, Tiki Taka lascia Italia 1 per approdare su Canale 5. Con la ripresa del campionato infatti, il programma sportivo condotto da Pierluigi Pardo si “incontrerà” con Pressing (assorbendolo di fatto) e andrà in onda la domenica sera sulla rete ammiraglia di Mediaset, dando vita così a una nuova seconda serata. E pensare che neanche un mese fa si vociferava una possibile chiusura del programma, a causa di un ...

DOMENICA IN/ Ospiti e talk sulla dieta : Mara Venier tira in ballo Lemme - frecciatina a Barbara d'Urso? : DOMENICA In, anticipazioni e Ospiti di Mara Venier: si parte con il talk sulla dieta. La padrona di casa nomina Lemme, frecciatina a Barbara d'Urso?

DOMENICA In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero - Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk - interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni […] L'articolo Domenica In – Undicesima puntata del 25 novembre 2018 – Renato Zero, Vanessa Incontrada tra gli ospiti. Talk, interviste, giochi. ...

