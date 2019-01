Dall' Inghilterra | ' Il Chelsea su Coutinho'

Brexit - l'ipotesi : "Fuori Dall'Ue solo Inghilterra e Galles" : La strada per la Brexit si sta facendo sempre più tortuosa. Dopo che martedì scorso la Camera dei Comuni ha bocciato il protocollo d'intesa con l'Ue la possibilità di arrivare al 29 marzo senza un ...

Sampdoria - Dall'Inghilterra sicuri : Defrel vicino al Newcastle : dall'Inghilterra rimbalza la voce che l'attaccante della Sampdoria Gregoire Defrel sarebbe molto vicino al Newcastle di Rafa Benitez. Il giocatore attualmente è in prestito a Genova ma il suo ...

Napoli - la bomba Dall’Inghilterra : “lo United prepara l’affondo per Koulibaly” : “Il Manchester United offrirà alla stella del Napoli, Kalidou Koulibaly, la via di fuga dai razzisti italiani”. E’ questo il titolo del giornale britannico Mirror che si sbilancia sul difensore del Napoli come “primo obiettivo” per la prossima estate del Manchester United alla ricerca di rinforzi importanti, nel dettaglio i ‘Red devils’ avrebbero concrete possibilità di riuscirci dopo gli insulti ...

Inghilterra : allenamento del Derby County di Lampard interrotto Dalla polizia : Non capita spesso di vedere le forze dell'ordine entrare sul rettangolo di gioco , tantomeno in allenamento. È successo in Inghilterra, più precisamente a Derby, dove la polizia è intervenuta durante ...

Dall'Inghilterra : 'Mourinho può tornare al Real Madrid'. Perez pronto all'assalto per lo Special One : José Mourinho al Real Madrid , il ritorno è possibile. La clamorosa indiscrezione arriva Dall'Inghilterra, precisamente dal Sun : secondo quanto riportato dal tabloid, infatti, il presidente dei ...

Chelsea - la bomba Dall’Inghilterra : non solo Barella - Sarri ha chiesto Icardi : Sono ore caldissime per quanto riguarda le notizie di calciomercato, nel dettaglio attivissimo il Chelsea che ha chiuso la trattativa con il Cagliari per il centrocampista Barella, ai sardi 50 milioni di euro. Ma non è finita, secondo il Daily Mirror, infatti, i Blues avrebbero messo gli occhi su Mauro Icardi. L’argentino è legato da una clausola da 110 milioni nel suo contratto e le trattative per il rinnovo non hanno ancora portato ...

Calciomercato Roma - la bomba Dall’Inghilterra : lo United paga la clausola di Manolas : La Roma è in grande ripresa, la squadra del tecnico di Di Francesco ha messo alle spalle le difficoltà e nelle ultime partite ha disputato buone prestazioni e conquistato risultati positivi. A tenere banco è anche il mercato con importanti indicazioni nelle ultime ore. Continua il pressing del Manchester United per il difensore centrale, Kostas Manolas, secondo indiscrezioni proveniente dal ‘Sun’ i Red Devils avrebbero già ...

Sanremo - al Teatro dell'Opera il concerto della Sinfonica 'Dall'Austria all'Inghilterra via Italia' : Dal 1998 al 2004 ha collaborato, ricoprendo anche il ruolo di primo corno, con il Teatro alla Scala di Milano e con l'Orchestra Filarmonica della Scala, partecipando a tournèe in tutto il mondo. Ha ...

Dall'Inghilterra : Chelsea fortemente interessato a Cavani (RUMORS) : La notizia è di quelle clamorose, una di quelle che tutti gli appassionati di calcio aspettano in ogni sessione di calciomercato: Edinson Cavani, fuoriclasse del PSG, sarebbe finito pesantemente nelle mire del Chelsea. Questo è quanto riportano alcuni tabloid sportivi inglesi....Continua a leggere

Dall'Inghilterra : 'Cavani al Chelsea : affare possibile' : LONDRA - La doppietta di ieri al Nottingham Forest di Alvaro Morata non basta al Chelsea , che mette nel mirino Edinson Cavani . Secondo il 'Sunday Express', i Blues hanno identificato nel 31enne ...

Il calciomercato oggi – Il colpo dell’Inter e la bomba Dall’Inghilterra sul Milan : Il calciomercato oggi – Marotta al lavoro per il presente e per il futuro. Difficile aspettarsi movimenti di rilievo in casa Inter per il mercato di gennaio, discorso diverso invece per quanto riguarda la prossima stagione. Ed i nerazzurri hanno piazzato un colpo veramente importante sia dal punto di vista economico ma anche tecnico. Dopo l’innesto a zero di De Vrij arriva in nerazzurro un altro difensore di alto livello, di ...

Milan - Dall’Inghilterra sono sicuri : “ai dettagli lo scambio Morata-Higuain” : Arriva una notizia importante direttamente dall’Inghilterra: lo scambio Morata-Higuain tra il Chelsea e il Milan si farà. sono le ultime novità riportate da il “Sun”, l’operazione sta per essere definita ed accontenta tutti. Nel dettaglio l’attaccante spagnolo è in cerca di rilancio considerando le difficoltà incontrate in Premier League, le ultime partite in panchina hanno praticamente sancito l’addio ...

Calciomercato Juventus – Dall’Inghilterra sicuri : Ramsey si allontana! Todibo intanto sceglie il Barcellona : Doppia frenata per il mercato dei parametri zero della Juventus: si complicano le piste che portano a Ramsey e Todibo La Juventus è sempre molto attenta al mercato dei parametri zero e, già a gennaio, ha messo gli occhi su due interessanti profili che a giugno potrebbero dire addio ai loro rispettivi club. Il primo è Aaron Ramsey, centrocampista dell’Arsenal in grado di fare bene entrambe le due fasi, in possesso di grande esperienza ...

Dall'Inghilterra : 'La Juventus pensa al teenager del Chelsea Hudson-Odoi' : Il radar della Juventus per quanto concerne i giovani talenti è costantemente acceso. Paratici è sempre pronto a cogliere le occasioni di mercato per progettare la squadra nel medio-lungo periodo e ...