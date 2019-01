Australian Open | Federer fuori agli ottavi | battuto dal greco Tsitsipas

Tennis - Australian Open : Djokovic batte Shapovalov : Getty Images Tennis, Australian Open: Camila Giorgi Halep batte Venus Williams La partita clou della serata di Melbourne vedeva di fronte la numero 1 del mondo Simona Halep e la statunitense Venus ...

VIDEO Federer-Tsitsipas Highlights Australian Open - impresa del greco : il Maestro eliminato agli ottavi di finale : Roger Federer è stato eliminato agli ottavi di finale degli Australian Open 2019, primo Slam della stagione di tennis. Il Maestro, che difendeva il titolo sul cemento di Melbourne, si è dovuto inchinare in cinque set al cospetto dello scatenato Stefanos Tsitsipas: il giovane greco, numero 15 del ranking ATP, ha messo in ginocchio il fenomeno elvetico che ha così dovuto abdicare. L’ellenico prosegue così la sua avventura nella terra dei ...

Australian Open 2019 - Roger Federer annuncia : “Parteciperò al Roland Garros 2019” : “Sono in una fase in cui voglio fare quello che mi piace. Ho la sensazione che non sia necessario un lungo stop. Giocherò il Roland Garros“, con queste parole in conferenza stampa Roger Federer stupisce tutti per tempi e modi. Sì perché, dopo la sconfitta contro il talentuoso greco Stefanos Tsitsipas negli ottavi di finale degli Australian Open 2019, non ci si aspettava un annuncio del genere da parte dello svizzero. Ma a Roger piace ...

Australian Open 2019 - tabellone maschile : Nadal e Tiafoe volano ai quarti di finale - Federer sconfitto da Tsitsipas : Si sono disputati quest’oggi i primi quattro incontri degli ottavi di finale del tabellone maschile degli Australian Open 2019, relativi alla parte bassa del main draw. Andiamo, dunque, ad analizzare quanto accaduto. A dare il via alle danze ci ha pensato il giovane statunitense Frances Tiafoe che, dopo aver eliminato il nostro Andreas Seppi nel terzo turno, si è preso la soddisfazione di sconfiggere per 7-5 7-6 (6) 6-7 (1) 7-5 il bulgaro ...

Australian Open 2019 : Stefanos Tsitsipas spodesta Roger Federer. Il greco si impone in 4 set e vola ai quarti di finale : L’astro nascente greco (n.15 del mondo) Stefanos Tsitsipas compie il miracolo negli Australian Open 2019 e detronizza “Sua Maestà” Roger Federer, campione in carica. Il greco ha superato con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-5, 7-6 l’elvetico in giornata chiaramente negativa. Una prova sottotono dello svizzero che specie con il dritto non è mai riuscito a trovare la continuità giusta al cospetto dell’ellenico, scatenato ...

Australian Open 2019 - Federer eliminato da Tsitsipas agli ottavi di finale : Federer-Tsitsipas, la cronaca Primo set estremamente equilibrato , con Federer che non sfrutta due palle break nel gioco di apertura, le uniche, e che è costretto al tie-break da uno Tsitsipas ...

Australian Open - Roger Federer sconfitto da Tsitsipas : “è molto frustrante per me” : Australian Open, Roger Federer frustrato dopo la sconfitta contro i greco Tsitsipas agli ottavi di finale Australian Open, Roger Federer ha parlato a caldo dopo l’eliminazione dal torneo per mano di Tsitsipas. Il fenomeno svizzero è parso molto nervoso e rabbioso per l’incontro giocato oggi. “Ci sono sempre più fattori quanto si analizza una sconfitta, sicuramente non è andato bene il modo in cui ho giocato i break point, ...