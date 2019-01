Allarme incendi boschivi | Da inizio anno | 77 in Piemonte di cui 10 nel Biellese

Incendio a Senna Comasco - distrutto deposito Green Farm : Allarme per nube di fumo / FOTO : Senna Comasco , Como, , 25 dicembre 2018 - Notte di Natale di lavoro per i vigili del fuoco che hanno dovuto lavorare diverse ore prima di riuscire a domare un grosso Incendio che ha completamente ...

Roma - l’ Allarme degli esperti : “Più rischi di asma e infarto dopo l’incendio del Tmb Salario” : Più rischi di attacchi d’ asma ma anche di infarti e ictus, nella capitale, per le persone più fragili, con problemi respiratori e cardiovascolari. Colpa dell’aumento dei livelli di diossina e di polveri legato all’incendio del Tmb Salario a Roma . Ad esprimere la preoccupazione dei medici per i propri pazienti è Laura Reali, pediatra di famiglia di Roma dell’Associazione culturale pediatri (Acp) e dell’Isde medici ...

Incendio Roma - scatta l’ Allarme diossina : “chiudete le finestre ma soprattutto evitate attività all’aperto e non mangiate cibi prodotti in quella zona” [FOTO] : 1/13 Ufficio Stampa Vigili del Fuoco/LaPresse ...

Allarme incendio - scuola evacuata Un mistero l'odore di bruciato in bagno : Doppio intervento dei vigili del fuoco alla scuola media Tommaso Grossi di via Amendola, nella struttura del don Guanella. Attorno alle 10 la prima chiamata a causa di un pregnante odor di bruciato ...

REGGIO EMILIA - INCENDIO IN UN PALAZZO : 2 MORTI E 40 INTOSSICATI/ Ultime notizie - Allarme cantine occupate - IlSussidiario.net : REGGIO EMILIA , INCENDIO in un PALAZZO di quattro piani: 2 MORTI e 2 bambini feriti gravi. Ultime notizie , circa 40 intossicate. allarme cantine occupate .

Incendi in Australia : Allarme “catastrofico” - evacuate migliaia di persone nel Queensland : Australia devastata da siccità e Incendi : nel Queensland le autorità hanno ordinato l’evacuazione di migliaia di persone a causa di un rogo che minaccia la località di Gracemere, sulla costa orientale. In totale, nel Queensland stanno divampando oltre 130 Incendi , ma quello che desta più preoccupazione è proprio quello di Gracemere. Nelle aree colpite numerose case sono state distrutte dalle fiamme, oltre 30 scuole sono state chiuse e il ...

Incendi California - importanti progressi contro le fiamme ma aumentano drammaticamente morte e distruzione : Allarme sanitario nei rifugi : Le autorità della California del nord riportano che la lista dei dispersi è ora aggiornata con 1.011 nomi, nonostante questo non significhi che siano davvero tutti dispersi. È definita una “lista dinamica”, che fluttua in alto e in basso. La popolazione è invitata a controllarla e ad informare le autorità di ciò che sa sulle persone in essa contenute. Negli Incendi dello scorso anno nel nord dello stato, le autorità avevano conteggiato oltre ...