20 gennaio 1982 | quella volta che Ozzy Osbourne staccò la testa ad un pipistrello

(Di domenica 20 gennaio 2019) Era il 20: 37 anni faera in concerto come solista a Des Moines, Iowa, in occasione del Diary of a Madman Tour. Quel concerto divenne leggendario per un curioso episodio che avvenne proprio durante lo show, quando un fan gettò sul palco unmorto ed, credendo fosse di gomma, glilacon un morso.L'episodio Il concerto si tenne davanti ad un pubblico di 5.000 spettatori: ad un certo punto Mark Neal lanciò unmorto sul palco. Mark era un ragazzo e aveva 17 anni in quel. Il fratello minore di Neal aveva riportato a casa ilda scuola. Così gli amici di Neal, consapevoli delle follie cheera capace di commettere, convinsero il ragazzo a sigillare i resti delin un bagaglio e infilarli all'interno del suo cappotto. Mark dopo l'episodio temette per la sua condotta, ma non aveva ...