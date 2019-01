Sono aperte le iscrizioni al Rally della Val d' Orcia

Sono aperte le iscrizioni a scuola per l’anno accademico 2019/2020 : L'iscrizione online è obbligatoria per le scuole statali ed è possibile farla solo fino al 31 gennaio

Papa : Dio non vi dimentica - le porte delle chiese Sono aperte : Roma, 23 dic., askanews, - Il Natale è il momento di tornare in famiglia 'ma tante persone non hanno questa possibilità'. Lo ha detto il Papa Francesco all'Angelus rivolgendosi 'a tutti coloro che ...

Moscovici : buone speranze per l'accordo con l'ItaliaLa portavoce Ue : "Tutte le opzioni Sono aperte" : Il commissario europeo agli Affari economici si è detto "ottimista" sulla possibilità di trovare un accordo con il nostro Paese. Moavero: "Siamo più vicini". Salvini: "Fatto il possibile"

Raiola su Ibrahimovic e Pogba : “Tutte le strade Sono aperte” : Uno dei re del mercato, Mino Raiola, intervistato da Rai Sport, ha parlato dei due giocatori più prestigiosi giocatori della sua scuderia: Zlatan Ibrahimovic e Paul Pogba. Sia lo svedese che il francese hanno militato in Italia a lungo, dove hanno lasciato una traccia indelebile, e negli ultimi tempi la stampa estera li accosta spesso e volentieri alla Serie A. Per quel che concerne Ibra, Raiola non smentisce che possa esserci un ritorno ...

A Torino la manifestazione dei Sì-Tav : «Oltre 30 mila persone in piazza». Appendino : «Accolgo le critiche - le mie porte Sono aperte» : Dal palco gli interventi pacati delle organizzatrici che hanno letto il manifesto creato per dire sì a un’idea di sviluppo della citta che parta dalle infrastrutture e passi attraverso la città universitaria, la Torino turistica, la Torino produttiva. La piazza ha scelto l’arancione come colore e ha «vietato» le bandiere per ribadire il carattere di civismo della mobilitazione...