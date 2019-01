Salvini | dal ‘tunisino’ morto a Empoli al baciamano di Afragola Ci siamo dimenticati

Afragola - baciamano a Salvini nella città delle 8 bombe in 22 giorni. Dalla folla : “Non farci pagare più la scorta a Saviano” : Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, arrivato ad Afragola per incontrare gli amministratori locali sul tema dell’emergenza racket è stato accolto Dalla piazza con cori da stadio. Il Ministro si è avvicinato alla gente e ha ricevuto un baciamano. Poi, mentre si concedeva baci, abbracci e qualche selfie con i presenti, un uomo gli ha chiesto: “Matteo, non farci più pagare la scorta a Saviano“. Afragola è la città dove ...

Roberto Saviano fuori controllo : 'Matteo Salvini votato dalla camorra'. Il leghista lo annienta così : ... ma non una parola su chi in Campania gli ha portato voti, e cioè Pina Castiello , legata a Cosentino e a Nespoli ', attacca l'autore di Gomorra sul suo profilo Twitter, ' la peggiore politica, che ...

Roberto Saviano fuori controllo : "Matteo Salvini votato dalla camorra". Il leghista lo annienta così : "Oggi Matteo Salvini sarà ad Afragola a raccontare bugie". L'ultima di Roberto Saviano contro il leader della Lega è dargli indirettamente del mafioso: "Dirà che la camorra fa schifo, ma non una parola su chi in Campania gli ha portato voti, e cioè Pina Castiello, legata a Cosentino e a Nespoli", at

Rigopiano - a due anni dalla tragedia il ricordo. Di Maio e Salvini : “Pronti i risarcimenti” : Il Comitato vittime di Rigopiano, che riunisce i parenti delle vittime, ha organizzato una giornata all'insegna del ricordo per la tragedia costata la vita a 29 persone. Prevista anche la presenza dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che hanno annunciato l'imminente varo del provvedimento che stanzia 10 milioni per i familiari delle vittime e i superstiti del disastro.Continua a leggere

Valanga Hotel Rigopiano : 2 anni dalla tragedia - Di Maio e Salvini alla commemorazione : Questa mattina, a 2 anni dalla tragedia di Rigopiano, i vice premier Luigi Di Maio e Matteo Salvini parteciperanno alla commemorazione delle 29 vittime: dopo una preghiera nei pressi del totem dell’Hotel, parteciperanno alla messa che verrà celebrata dall’arcivescovo della diocesi Pescara-Penne Tommaso Valentinetti nella chiesa di Farindola. L'articolo Valanga Hotel Rigopiano: 2 anni dalla tragedia, Di Maio e Salvini alla ...

Manovra - via libera dal Cdm a reddito e quota 100. Accordo dopo un vertice Conte-Salvini-Di Maio : Al summit hanno preso parte anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i sottosegretari al ministero di via XX Settembre, Laura Castelli e Massimo Garavaglia, il ministro per i Rapporti con il ...

Su Rigopiano Salvini fa copia-incolla dal decreto per la strage di Viareggio : “Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elarg

Salvini : "Dal carbone alle trivelle : non si campa con i soli no" - : Il ministro dell'Interno da Cagliari parla di alcuni temi che hanno diviso l'esecutivo negli ultimi mesi e attacca: "Si può discutere ma non dire sempre di 'no'". Tra gli argomenti citati il petrolio, ...

La cena - senza grillini - con ministri e imprenditori. Salvini ospite d'onore dalla Chirico : Come sarebbe l'Italia senza i 5 stelle? Somiglierebbe a quella che si è riunita ieri sera a cena chez Annalisa Chirico. Tanti tavoli da dieci, nello spazio di via Tomacelli preso per la serata dal ...

Malpensa - migrante si lancia dall'aereo e fugge sulla pista : voli bloccati e dirottati. Salvini : «Sarà preso ed espulso» : Un uomo di origini egiziane che stava per essere rimpatriato su un aereo, è fuggito al controllo delle forze dell'ordine scappando lungo una pista dell'aeroporto di Malpensa, lanciandosi dalla...

Battisti - Rubio contro Salvini : Francesca Mambro è in libertà dal 2008 : Tutti applaudono il successo del governo e di Matteo Salvini per la cattura di Cesare Battisti. Ma uno dei principali oppositori del leader leghista si smarca dal coro e dagli applausi. E attacca ...

Battisti partito dalla Bolivia : in volo verso l'Italia | Salvini : "Sarò a Ciampino" | Foto : La fuga del terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi

Cesare Battisti partito dalla Bolivia - Salvini lo aspetterà a Ciampino Bonafede : «Sconterà l'ergastolo» : L'aereo italiano è già ripartito dalla Bolivia con il terrorista a bordo. Battisti arriverà direttamente in Italia. In questo modo non potrà essere sottratto all'ergastolo. Il ministro dell'Interno Boliviano conferma: «Sarà consegnato direttamente all'Italia»

Battisti partito dalla Bolivia : in volo verso l'Italia | Salvini : "Sarò a Ciampino" | Foto : La fuga dell'ex terrorista dei Pac a Santa Cruz de La Sierra, in Bolivia, dove è stato catturato in un'operazione dell'Interpol con agenti italiani. Battisti deve scontare due ergastoli per 4 omicidi