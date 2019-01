Ritorna la Serie A | oggi tocca a Roma e Inter | in attesa di Napoli-Lazio di domani

Blastingnews

: ?? Ritorna la Serie A! . #SerieA #Sampdoria #Fiorentina #Cagliari #Sassuolo #Juventus #Roma #Sassuolo #Napoli #inter… - NetBet_IT : ?? Ritorna la Serie A! . #SerieA #Sampdoria #Fiorentina #Cagliari #Sassuolo #Juventus #Roma #Sassuolo #Napoli #inter… - princigallomich : CALCIO – SERIE B FOGGIA: RITORNA IL PLAY GRECO! -

(Di sabato 19 gennaio 2019) Per gli amanti del calcio questa lunga pausa dallaA è stata molto dura, masabato 19 gennaio riparte il campionato e la lotta scudetto. La Juventus è in vetta alla classifica distaccandosi di nove punti dalrincorso dae Milan. Per alcuni il campionato è già chiuso, per altri è ancora tutto in gioco, ma una cosa è certa: ci sarà sicuramente tanto spettacolo da qui alla fine.Le partite della 20^ giornata La prima partita a dare il via alle danze sarà l'anticipo del Sabato,-Torino alle ore 15:00 in diretta su Sky.A seguire Udinese-Parma alle ore 18:00 e poi la sera alle 20:30 l'giocherà contro il Sassuolo in diretta su DAZN. I padroni di casa attendono gli avversari al Meazza che sarà invaso da circa 10 mila bambini in seguito alla squalifica dei tifosiisti per i cori razzisti durante...