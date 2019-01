La Ternana esonera De Canio

Ternana - esonerato De Canio : ecco il sostituto : Situazione delicatissima in casa Ternana dopo la sconfitta nel match davanti al pubblico amico contro il Fano nel match del campionato di Serie C. La comunicazione è arrivata direttamente dal presidente Stefano Ranucci e il direttore sportivo Luca Leone, dopo la sconfitta in casa, per 1-0: “Ci aspettavamo una partita e un risultato diverso, nelle prossime ore comunicheremo il nome del sostituto” hanno spiegato i due dirigenti ...