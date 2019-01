In piazza con il popolo che sfida Orbán

Cesare Battisti - Vittorio Sgarbi spiazza l'Italia : "Perché conveniva lasciarlo in Sud America" : "Io sono per la latitanza". Vittorio Sgarbi non usa mezzi termini per dire la sua su Cesare Battisti. L'ex latitante terrorista "costa alle casse dello Stato 300 euro al giorno", scrive parlamentare di Forza Italia su Twitter, "adesso dobbiamo dargli un tetto e garantirgli il vitto. La vera condanna

Afragola in marcia contro la camorra : in piazza anche Sorbillo : Studenti, associazioni, sindacati in piazza questa mattina ad Afragola per la mobilitazione anticamorra organizzata dalla Cgil con le associazioni del territorio dopo gli episodi intimidatori con...

Sesto S. Giovanni - antifascisti in piazza contro convegno Casapound : “Sindaco concede spazio? Offesa alla storia” : Si sono ritrovati in piazza della Resistenza i comitati antifascisti di Sesto San Giovanni e di molte altre città lombarde, uniti contro la decisione del Sindaco Roberto Di Stefano reo di aver autorizzato un convegno organizzato da Casapound presso Lo Spazio Arte del comune meneghino. Fra i presenti alla manifestazione, anche il deputato Pd Emanuele Fiano, che ha definito “un’Offesa alla storia” del nostro Paese la decisione ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Althaus rimane in vetta - Elena Runggaldier sale in 20^ piazza : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Sindacati in piazza il 9 febbraio contro il Governo grillino : I Sindacati manifesteranno contro il Governo grillino. “La manifestazione del 9 febbraio contro la Manovra è confermata”. Lo ha precisato

Tim a picco a piazza Affari sui conti 2018 : Tonfo di Telecom Italia nelle prime ore di apertura della Borsa. Dopo il CdA di ieri, con il profit warning sui conti 2018, i titoli azionari Tim hanno registrato, stamane, un meno 8,8percento. Si ...

Vola piazza Affari con le altre borse europee : Finale al rialzo per Piazza Affari e per le altre borse europee che confermano la buona intonazione fin dall'avvio. Il clima positivo viene sostenuto dalla nuova ventata di ottimismo sul fronte delle ...

Trono Classico - Nilufar Addati spiazza tutti : è vera crisi con Giordano? : Nilufar e Giordano di Uomini e Donne sempre più in crisi? Il gesto choc Pare davvero che Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi stiano affrontando alcuni problemi. Problemi che hanno fatto preoccupare molto i loro numerosissimi fan, i quali non hanno negato di temere che i due fidanzatini di Uomini e Donne potrebbero anche decidere di lasciarsi. E l’ultimo gesto di Nilufar Addati ha ancora di più preoccupato i supporter. Cosa ha fatto? In ...

Tim - crollo a piazza Affari dopo la frenata sui conti : MILANO - dopo una fase in cui non ha fatto prezzo, l'azione Tim ha registrato un netto ribasso a Piazza Affari: colpa dell'allarme sui conti lanciato dalla società giovedì in serata, a mercati chiusi. ...

piazzapulita - Corinne Clery in studio con una mega-pistola al peperoncino : "Spruzza fino a sette metri" : “Ma cos’è, un bazooka?”. Persino Corrado Formigli è rimasto sorpreso nel momento in cui Corinne Clery ha tirato fuori la sua personale pistola al peperoncino. Non proprio un oggetto tascabile, considerate le dimensioni simili a quelle di una bomboletta di schiuma da barba.A Piazzapulita si parlava di legittima difesa e l’attrice ne ha approfittato per mettere in mostra la sua personale arma. “Non è una vera pistola, ma un’arma al ...

'Noi stiamo con Sorbillo' - Napoli in piazza dopo la bomba in pizzeria : Flash mob davanti alla pizzeria di Gino Sorbillo in via Tribunali dopo la bomba che ieri notte ha fatto saltare parte del cancello d'ingresso. Tante le associazioni food ed i rappresentanti dei ...

Bomba contro pizzeria Sorbillo - in un video l’uomo che ha piazzato l’ordigno : Non molto alto, passo veloce, con un cappellino calato sulla testa. È stato ripreso, e non poteva essere altrimenti visto che via dei Tribunali è costellata di telecamere, il Bombarolo che ha piazzato un ordigno davanti l’ingresso della pizzeria di Gino Sorbillo. L’uomo cammina a testa bassa, si inginocchia, posa la Bomba-carta, accende la miccia e schizza via di corsa, velocissimo. La sequenza è breve, ma è il primo tassello per gli ...