Fabio Fognini e Camila Giorgi ko | l' Australian Open resta senza italiani

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Fabio Fognini cede a Pablo Carreno Busta : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 OTTAVI DI ...

Australian Open - eliminato l'italiano Fabio Fognini : Roma - Fabio Fognini , ultimo azzurro rimasto in gara in campo maschile agli Australian Open di tennis, è stato eliminato nella notte italiana. Il giocatore ligure ha perso il match contro lo spagnolo ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Ho iniziato il match troppo male però la reazione mi conforta” : Fabio Fognini non sfata il tabù rappresentato da Pablo Carreno Busta (n.23 del mondo) e perde nel terzo turno degli Australian Open 2019 a Melbourne. L’azzurro è stato sconfitto per la sesta volta in altrettanti confronti dall’iberico con il punteggio di 6-2 6-4 2-6 6-4 in 2 ore e 33 minuti di partita. Un Fognini assente ingiustificato nelle prime due frazioni che poi si è scosso nel terzo parziale, avendo un break di vantaggio nel quarto. Poi ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : l’Italia si aggrappa a Camila Giorgi e Fabio Fognini. In campo anche Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata degli Australian Open 2019 di tennis. Sul cemento di Melbourne (Australia) una giornata decisamente interessante che andrà a definire il quadro dei qualificati agli ottavi di finale del tabellone maschile e femminile. In campo due azzurri: Fabio Fognini e Camila Giorgi. Il ligure si giocherà le proprie chance contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta mentre la 27enne nativa di Macerata ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi - due impegni diversi per cercare gli ottavi di finale : A distanza di poche ore, le ultime due presenze italiane nei due tabelloni degli Australian Open 2019 si giocheranno l’accesso agli ottavi di finale. Fabio Fognini e Camila Giorgi sono attesi da impegni completamente differenti per genere di tennis giocato: lui dovrà vedersela con lo spagnolo Pablo Carreno Busta, lei con la ceca Karolina Pliskova. Fognini, programmato come terzo match, attorno alle 5, sulla 1573 Arena, ha in Carreno Busta ...

VIDEO Fabio Fognini accede al terzo turno degli Australian Open : le immagini del match contro l’argentino Leonardo Mayer : Neppure la pioggia ferma Fabio Fognini: l’azzurro, dopo quasi un’ora di sospensione a metà match, ritorna in campo e completa il capolavoro ai danni dell’argentino Leonardo Mayer, sconfitto per 7-6 (3) 6-3 7-6 (5) nel match del secondo turno degli Australian Open di tennis. Il ligure sfiderà lo spagnolo Pablo Carreno Busta. IL VIDEO DELLA VITTORIA DI Fabio Fognini SU Leonardo ...

Australian Open 2019 - Fabio Fognini : “Sono riuscito ad essere lucido nei punti importanti” : Fabio Fognini schianta in tre set l’argentino Leonardo Mayer ed accede al terzo turno degli Australian Open di tennis: il ligure ricorre comunque a due tie break, ma resta in campo poco più di due ore, risparmiando energie importanti in vista della prossima sfida, contro lo spagnolo Pablo Carreno Busta. A caldo l’azzurro, intervistato in campo, ha dichiarato soddisfatto: “Non era facile perché lui ha risposto sempre bene. ...

Fabio Fognini al 3° turno degli Australian Open : ecco l’avversario dell’azzurro. Data - programma - orario e tv : I numeri uno non tradiscono mai! Dopo Camila Giorgi, oggi anche il miglior azzurro del ranking, numero 12 del tabellone, non delude le attese e passa al terzo turno degli Australian Open di tennis: Fabio Fognini demolisce l’argentino Leonardo Mayer in tre set ed ora affronterà l’iberico Pablo Carreno Busta, numero 23 del seeding. Di seguito il programma del match tra il nostro Fabio Fognini e lo spagnolo Pablo Carreno Busta. ...

LIVE Australian Open 2019 in DIRETTA : 17 gennaio. In campo Camila Giorgi e Fabio Fognini : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata degli Australian Open di tennis: sul cemento outdoor di Melbourne è tempo di secondo turno per le parti alte dei due tabelloni di singolare e vedremo nuovamente in campo, naturalmente sul Centrale, sia il serbo Novak Djokovic che la romena Simona Halep. Anche per l’Italia è tempo di numeri uno: scendono in campo Fabio Fognini e Camila Giorgi, mentre ci sarà ...

Australian Open 2019 : Fabio Fognini e Camila Giorgi in cerca dell’equilibrio sopra la follia : “Perché la vita è un brivido che vola via, è tutto un equilibrio sopra la follia“, così cantava Vasco Rossi in “Sally”. Fabio Fognini e Camila Giorgi, domani, nel loro secondo incontro negli Australian Open 2019 punteranno proprio a questo: trovare un equilibrio nel loro essere talenti incostanti. L’esordio è stato convincente: Fabio ha sconfitto lo spagnolo Jaume Munar, agevolato anche dal ritiro di ...

Tabellone Australian Open 2019 : risultati e accoppiamenti in tempo reale. Avanti Fabio Fognini e Djokovic : Gli Australian Open sono il primo Slam stagionale: a Melbourne si gioca sul cemento outdoor. Il torneo di singolare maschile parte lunedì 14 e si conclude domenica 27 gennaio, quando è in programma la finale, a partire dalle ore 9.30 italiane. Qui potrete trovare tutti i risultati e gli accoppiamenti che scaturiranno turno dopo turno. CLICCA QUI PER LEGGERE I risultati DEL Tabellone FEMMINILE DEGLI Australian Open 2019 SECONDO TURNO PARTE ...

Australian Open - Fabio Fognini favorito secondo i bookies contro Mayer : Fabio Fognini giocherà agli Australian Open contro Leonardo Mayer domani, una gara delicata nella quale l’azzurro è favorito Al primo turno ha faticato un po’, vincendo i primi due set al tie break e ha conquistato la qualificazione grazie al ritiro dell’avversario, mentre era in vantaggio per 3-1. Adesso a Fabio Fognini tocca affrontare l’argentino Leonardo Mayer all’Australian Open. Il tennista di Arma di ...