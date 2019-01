Avanti un altro | Bonolis rimprovera uno spettatore e lo manda via

Avanti un altro - la meravigliosa Flavia terrorizza Paolo Bonolis : una bomba da 200mila euro : A far tremare Paolo Bonolis ci pensa una termolese: Flavia Soldo, che ha preso parte ad Avanti un altro, il programma di Canale 5. La bellissima ragazza di Termoli non ha affatto sfigurato nel programma, diventando la campionessa di giornata con un montepremi potenziale di 100mila euro, diventati 20

Avanti un altro - il valletto gela Bonolis : "Io guardo L'Eredità" : Nell'ultima puntata di Avanti un altro è in andato in onda un "simpatico" siparietto. Tutto è partito dall'assistente di giornata scelto fra il pubblico. Il suo compito è quello di accompagnare i concorrenti alla postazione del vincitore e - in rari casi - interagire col conduttore. Ma la sua figura ha anche un semplicissimo compito: aprire il "pidigozzaro". E questo compito è chiaro a tutti, tanto che Poalo Bonolis non ha mai avuto bisogno di ...

Avanti un altro - Paolo Bonolis demolito dal valletto : elogia L'Eredità e Flavio Insinna - gelo a Mediaset : Strepitosa gaffe ad Avanti un'altro di Paolo Bonolis firmata dall'assistente di giornata, la persona che ogni giorno viene scelta tra il pubblico per accompagnare i concorrenti alla postazione del vincitore e, in rari casi, interagire col conduttore. Primo compito dell'assistente, aprire il pidigozz

Avanti un altro - Bonolis imbarazzato - la concorrente : 'Vuoi vedere il mio cono?' : Avanti un altro, noto programma televisivo condotto da Bonolis e Luca Laurenti su Canale 5, nella puntata di ieri ci ha regalato un altro siparietto simpatico tra il conduttore e una concorrente: la donna ha chiesto a Bonolis se volesse vedere il suo 'cono' e lui, di tutta risposta, ha esclamato: 'Per un attimo ho pensato che volesse farmi vedere le zizze'. Avanti un altro, un donna imbarazza il conduttore Ogni puntata di questo gioco in onda la ...

Avanti un altro - la concorrente si alza la maglietta : la reazione di Paolo Bonolis : L’estate scorsa (e fino a poco tempo fa) circolavano rumor insistenti su un presunto litigio tra Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Lo storico duo ha però messo a tacere le voci tornando più affiatati che mai nella nuova edizione di Avanti un altro, il quiz-show, in onda tutte le sere nel prime-time di Canale 5 in cui i concorrenti sono chiamati a rispondere a domande di cultura generale per aggiudicarsi un ricco montepremi. Il tutto ovviamente ...

Avanti un altro - lo "schiaffo" di Bonolis al Bonus : una gag presa sul serio da tanti (Video) : Avanti un altro ha insegnato al pubblico ed ai numerosi componenti del Salottino che animano il quiz di Canale 5 che nessuno è al sicuro dall'ironia pungente e sarcastica di Paolo Bonolis. D'altra parte, proprio il suo modo di ironizzare con concorrenti, pubblico e personaggi che si trova di fronte è uno dei punti di forza del programma.Ecco, perché, fa strano leggere in questi giorni articoli su una presunta arrabbiatura di Bonolis nei ...

