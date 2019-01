: Ue,Mattarella: è comunità di valori - NotizieIN : Ue,Mattarella: è comunità di valori - TelevideoRai101 : Ue,Mattarella: è comunità di valori - AndreaMatyellow : RT @LauraGaravini: Prima di incontrare il Presidente tedesco Steinmeier e la Merkel, il Presidente #Mattarella, oggi in visita ufficiale in… -

"L'Ue non è un comitato d'affari ma unadisulla quale si costruisce la convivenza dei popoli europei e la coesione sociale è importante nella vita comunitaria", ha detto il capo dello Stato dopo l'incontro con il presidente tedesco Steinmeier a Berlino Per"dialogo" e "confronto" sono la chiave dell'Ue, e le"elezioni europee un'occasione di grande importanza". Poi ha sottolineato come le recenti parole di Juncker sull'uso eccessivo di austerity meritino "un'accurata riflessione" in vista delle elezioni.(Di venerdì 18 gennaio 2019)