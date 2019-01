POCOPHONE F1 riceve MIUI 10 2 2 0 con novità per la fotocamera e patch di dicembre

POCOPHONE F1 riceverà la funzione moviola e la modalità notturna entro due settimane : Sembrava cosa fatta per la modalità moviola e per quella notturna su POCOPHONE F1, e invece i possessori dello smartphone cinese dovranno attendere ancora […] L'articolo POCOPHONE F1 riceverà la funzione moviola e la modalità notturna entro due settimane proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi cerca beta tester per Mi 8 Pro mentre POCOPHONE F1 sta per ricevere Android 9 Pie : Possessori di Mi 8 Pro, sappiate che Xiaomi sta cerca ndo proprio voi. Possessori di POCOPHONE F1, sappiate che ricevere te a breve Android 9 Pie

POCOPHONE F1 sta per ricevere la modalità scura - ma per Netflix in HD bisogna attendere : Lo sviluppo della modalità scura di POCOPHONE F1 è completo e sarà rilasciato, insieme alla soluzione dei problemi legati ad Android auto, con il prossimo aggiornamento.