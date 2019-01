Piatek - ad un passo l'accordo Milan-Genoa. L'Inter rilancia per Barella : Piatek-Milan, ci siamo quasi. Il Genoa, rappresentato dal dg Perinetti e dall'ad Alessandro Zarbano, ha incontrato oggi pomeriggio a Milano il dt rossonero Leonardo, insieme all'agente nonché ...

Calciomercato Milan - Piatek sempre più vicino : mancano solo gli ultimi dettagli : È quasi fatta per Krzysztof Piatek al Milan: è appena finito il summit tra il club rossonero e il Genoa per il passaggio del polacco alla squadra di Gattuso Dopo l’addio di Gonzalo Higuain al Milan, Leonardo si è subito attivato sul mercato per rimpiazzare l’attaccante argentino volato a Chelsea di Maurizio Sarri. Krzysztof Piatek è sempre più vicino alla squadra rossonera. Il calciatore ha trovato l’accordo con il club ...

Piatek-Milan più vicini - martedì incontro decisivo col Genoa : Piatek , venerdì in polacco, 18 gennaio 2019 è stato un giorno decisivo per il passaggio del bomber del Genoa al Milan . Il vertice tra Leonardo e la dirigenza rossoblù, presenti il dg Giorgio ...

Piatek-Milan - quasi fatta. Appuntamento a martedì : terminato a Milano il vertice tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati Appuntamento per discutere delle ...

Piatek Milan - si continua a trattare : la Uefa dà via libera : Piatek Milan – Si continua a trattare tra Genoa e Milan. E’ iniziato nel tardo pomeriggio, anche alla presenza del presidente Preziosi, un vertice tra la dirigenza rossoblù (presenti il dg Giorgio Perinetti, l’ad Alessandro Zarbano, l’agente del giocatore Gabriele Giuffrida) e il direttore generale dell’area tecnico-sportiva del Milan Leonardo Nascimento de Araujo, meglio noto solo come Leonardo, per ...

Piatek : trattativa in corso per il suo trasferimento al Milan (RUMORS) : Dopo la bruciante sconfitta nella Supercoppa italiana contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, il Milan cerca immediatamente di voltare pagina e pensare al futuro. E, in queste ore, si starebbe concludendo un incontro decisivo per il passaggio dai grifoni del Genoa ai diavoli del Milan del bomber polacco e vice capocannoniere del campionato italiano, Krysztof Piaitek. Secondo le indiscrezioni che sarebbero trapelate fino a questo momento la ...

Milan - guarda il mondo di Piatek : viaggi - fede e... Paulina : Krzysztof Piatek aspetta di conoscere il suo destino: ancora non sa con quale squadra disputerà il girone di ritorno della Serie A. Il Milan è sempre più vicino e sarebbe un altro salto in alto per il ...

Milan-Genoa : Piatek - vertice in corso. È arrivato anche Preziosi : in corso a Milano il vertice a quattro tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati appuntamento per ...

Calciomercato Milan - vicinissimo l’arrivo di Piatek dal Genoa : il cerchio è pronto a chiudersi : Il presidente Preziosi ha raggiunto il vertice tra Leonardo e i dirigenti rossoblù, la sua presenza potrebbe dare l’impulso decisivo alla trattativa Il Milan ha quasi messo le mani su Piatek, toccando i tasti giusti nella trattativa con il Genoa. Il vertice tra le parti, in corso di svolgimento a Milano, pare stia dando i frutti sperati, con il club rossonero al momento vicinissimo a prendere l’attaccante ...

A Milano incontro Milan-Genoa per Piatek : ANSA, - Milano, 18 GEN - E' in corso in centro a Milano un summit tre le dirigenze del Milan e del Genoa per trovare un accordo per il trasferimento di Krzysztof Piatek, valutato circa 40 milioni di ...

Milan-Genoa : via al vertice per Piatek. Incontro a 4 a Milano : iniziato a Milano il vertice a quattro tra i dirigenti di Milan e Genoa per il trasferimento di Krzysztof Piatek dal Grifone ai rossoneri. I vertici dei due club si sono dati appuntamento per ...

Piatek - al via il summit tra il Milan e il Genoa : MilanO - E' in corso in centro a Milano un summit tre le dirigenze del Milan e del Genoa per trovare un accordo per il trasferimento di Krzysztof Piatek , valutato circa 40 milioni di euro. Una ...

Piatek al Milan - ci siamo : i rossoneri pronti a chiudere col Genoa : Piatek , venerdì in polacco, 18 gennaio 2019 può essere il giorno della fumata bianca per il Milan . Il bomber del Genoa è a un passo da diventare rossonero ed è in attesa dell'esito del vertice tra ...