Migranti | naufragio al largo di Tripoli | 3 morti e oltre 15 dispersi

Migranti - naufragio a nord di Tripoli : 22.22 Un aereo della Marina Militare italiana ha avvistato un gommone in precarie condizioni di tenuta a 50 km dalla costa libica, con una ventina di persone a bordo. L'aereo ha lanciato 2 zattere in mare. Lo rende noto la Marina. La zona è stata raggiunta da un elicottero della nave Duilio che ha recuperato un naufrago in mare e due sulle zattere,in ipotermia.Tre persone sono state viste in mare senza alcun apparente segno di vita. ...

Migranti - naufragio nel mar Egeo : morta una bambina di 4 anni - : Il corpo è stato recuperato dalla guardia costiera turca nel corso dell'operazione di salvataggio di un gommone diretto alle isole greche. Altri 40 a bordo, si cercano eventuali dispersi

Naufragio Migranti in Egeo - morta bimba : 11.21 Un gommone in difficoltà, carico di migranti, è stato soccorso nel Mar Egeo dalla Guardia costiera turca. E' stato recuperato il corpo di una bambina di 4 anni. Soccorse le altre 40 persone sull'imbarcazione, diretta alle isole greche e intercettato a 5 miglia dalla costa Sud-Ovest della Turchia. Proseguono le ricerche di altri eventuali dispersi.

Una bambina di 4 anni è morta e altri 40 Migranti sono stati salvati in seguito a un naufragio al largo delle coste turche : Martedì 15 gennaio la Guardia Costiera turca ha salvato 40 migranti a bordo di un gommone diretto in Grecia e naufragato nel Mar Egeo, al largo delle coste della città turca di Kusadasi, a circa 90 km a sud di

Migranti - a Crotone naufragio di 51 curdi : gli abitanti locali si gettano in mare per salvarli : Sono arrivati vicino alla costa nei pressi di Crotone su una barca a vela che minacciava di capovolgersi. Le loro grida di aiuto udite da un albergo: a differenza di quanto accaduto con il caso Sea Watch sono stati portati subito in un centro di accoglienza

Il naufragio più mortale del Mediterraneo è più grave di quanto si pensasse : potrebbero essere morti 1.100 Migranti. L’instancabile lavoro per identificarli : Prima che le loro vite finissero in una trappola mortale sott’acqua, prima che in centinaia si mettessero in fila su una spiaggia libica per imbarcarsi su un battello senza ancora, i giovani uomini dei villaggi inariditi del Sahel avevano dei nomi. Due investigatori forensi, uno che gira in lungo e in largo per l’Africa e l’altra in un laboratorio universitario italiano, sono impegnati nella missione contro ogni probabilità di mantenere la ...

Migranti - almeno 12 morti in un naufragio al largo della Spagna - : Secondo quanto riporta la Croce Rossa almeno 31 persone sono state salvate dalle organizzazioni statali di soccorso marittimo. L'imbarcazione era partita dal Marocco lo scorso 18 dicembre

Migranti - naufragio tra Spagna e Marocco : 12 morti e altrettanti dispersi. 33 sopravvissuti : Un’imbarcazione con a bordo diversi Migranti è naufragata nel mare di Alboran, la parte più occidentale del Mediterraneo, tra Spagna e Marocco. Come riferisce il quotidiano El Pais al momento ci sono dodici morti e altrettanti dispersi. Sopravvissute invece 33 persone. A trarre in salvo i passeggeri della barca, partita dal Marocco lo scorso 18 dicembre, è stata l’organizzazione statale di soccorso ‘Salvamento ...

Migranti - naufragio al largo della Libia : “Almeno 14 morti”. In Turchia 3 vittime : “Respinti da polizia greca - poi assiderati” : Il naufragio di un’imbarcazione di Migranti al largo delle coste libiche ha provocato la morte di almeno 14 Migranti. Due corpi sono stati recuperati dalle autorità libiche, mentre almeno altri 12 sono stati gettati in mare. Dieci le persone sopravvissute sul barcone di legno, ritrovato nelle acque davanti a Misurata. L’imbarcazione è rimasta alla deriva per giorni e i Migranti scampati alla tragedia, spiega il portavoce delle forze ...

Centinaia di Migranti rischiano il naufragio - Salvini contro Malta : Roma, 24 nov., askanews, - 'Ci risiamo. Un pattugliatore maltese ha invertito la rotta, abbandonando un gommone con 150/200 immigrati in mezzo al Mediterraneo e in direzione dell'Italia. La Valletta ...

Migranti - 132 soccorsi al largo di Tripoli dopo un naufragio : “Sono stati riportati nei lager” : Due imbarcazioni con 120 e 12 Migranti sono state soccorse ieri da un rimorchiatore libico: i naufraghi, secondo Avvenire, sono stati ricondotti nei campi di detenzione.Continua a leggere