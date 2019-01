Maturità,latino-greco 2a prova Classico

: RT @quotidianonet: #maturità2019, ecco le materie d'esame: latino e greco al liceo classico, matematica e fisica allo scientifico https://t… - Nazione_Firenze : RT @quotidianonet: #maturità2019, ecco le materie d'esame: latino e greco al liceo classico, matematica e fisica allo scientifico https://t… - SilviaGiomi : RT @TgLa7: #Maturità: per lo scritto al Classico latino e greco. Debutta la prova multidisciplinare - Carlino_Bologna : RT @quotidianonet: #maturità2019, ecco le materie d'esame: latino e greco al liceo classico, matematica e fisica allo scientifico https://t… -

Agli esami didebutta lamultidisiplinare al secondo scritto: alsono previsti, allo scientifico matematica e fisica. Lo comunica il Miur. Scienze umane e diritto ed economia politica per il liceo delle Scienze umane, discipline turistiche e aziendali e inglese per l'Istituto tecnico per il turismo,sono alcune tra le prove in calendario per il 20 giugno.L'elenco completo è sul sito del Miur."Organizzeremo delle simulazioni per prepararvi", dice agli studenti il ministro Bussetti(Di venerdì 18 gennaio 2019)