Insulti e botte su bimbi dell' asilo | le immagini choc

Isernia - due maestre sospese per botte e Insulti ai bimbi dell’asilo. Le intercettazioni : “Devi piangere - ti svito la testa” : Due maestre di una scuola dell’infanzia statale della provincia di Isernia sono state sospese dall’insegnamento per maltrattamenti nei confronti dei bambini. Le intercettazioni ambientali realizzate dalla Squadra Mobile, hanno evidenziato i comportamenti denunciati da alcune madri. Nel filmato si mettono in evidenza i comportamenti delle insegnanti che eccedono con urla, strattoni e metodi decisamente bruschi nei confronti dei piccoli alunni ...

Bari - bambini autistici legati alla sedia con le bocche tappate : le immagini di botte e Insulti in un centro di riabilitazione : I carabinieri della Compagnia di Triggiano, in provincia di Bari, hanno arrestato e messo ai domiciliari quattro educatrici di un centro di riabilitazione privato per ragazzi autistici e affetti da altre disabilità accusate di maltrattamenti nei confronti dei minori loro affidati. Le quattro donne hanno tra i 28 e i 42 anni. Sono dipendenti del centro di riabilitazione “Istituto Sant’Agostino” di Noicattaro, un centro privato ...

Bari - botte e Insulti ai bambini autistici nel centro di riabilitazione : arrestate 4 educatrici : Oltre cento episodi di minacce, insulti e violenze fisiche verso nove minorenni, tra i 7 e i 15 anni, tutti affetti da forme di autismo gravi e quindi non in grado di comunicare direttamente i maltrattamenti

Botte e Insulti ai bambini dell'asilo - arrestate tre maestre e una bidella : Un altro asilo degli orrori, stavolta ai Castelli Romani, alle porte della Capitale. I carabinieri hanno arrestato tre maestre e una collaboratrice scolastica ritenute...

Botte e Insulti ai bambini in un asilo ai Castelli romani : le immagini delle telecamere di sorveglianza : Botte e insulti ai bambini di un asilo ai Castelli romani. Arrestate tre maestre e una collaboratrice scolastica. I piccoli sottoposti a violenze fisiche e psicologiche, accertate dai carabinieri con ...

Scafati - Insulti e botte per le elezioni al Centro Anziani : si va a processo : Approfondimenti Rissa in discoteca, 36enne ferito con un bicchiere 7 gennaio 2019 Finisce davanti ad un giudice l'ultima votazione per eleggere l'organigramma del Centro Anziani della Villa Comunale ...

Manovra - botte e Insulti alla Camera : Emanuele Fiano impazzisce - Roberto Fico interrompe la seduta : alla Camera finisce ancora a botte. Quelle vere. Contro il governo, furibonde le opposizioni: "Hanno impedito l'esame degli emendamenti", hanno tuonato riferendosi all'iter con cui l'esecutivo vuole approvare in fretta e furia la Manovra. Sulle barricate, in particolare, Forza Italia e Pd per il fat

Botte e Insulti razzisti - la denuncia del calciatore senegalese : Un giovane senegalese 20enne, giocatore dilettante di calcio, ha denunciato questa mattina ai carabinieri di essere stato vittima, lunedì pomeriggio nei pressi della stazione di Avigliana, di un'...

Imola - botte e Insulti razzisti ai bambini dell'asilo/ "Venite dall'Africa a fare idiozie" : maestra arrestata : Imola, botte e insulti razzisti ai bambini dell'asilo: "Venite dall'Africa a fare idiozie". maestra arrestata per maltrattamenti, ora è ai domiciliari