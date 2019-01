Il paradosso di Como | capitale dei divieti | record di ordinanze | ma solo una multa 

lastampa

(Di venerdì 18 gennaio 2019) In nome del decoro, la prima fu l’ordinanza del natale 2017 contro i poveri. «Vietato mendicare in forma dinamica. Vietato mendicare anche in forma statica, occupando spazi pubblici con l’utilizzo di cartoni, cartelli. È altresì fatto divieto di bivaccare…». Il Natale 2018, invece, è stato quello contro i venditori di cianfrusaglie e i suonatori di...