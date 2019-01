I carabinieri | hanno arrestato per droga una persona a Rometta

Gaza - i tre carabinieri italiani hanno lasciato la sede Onu : I tre carabinieri italiani , che si erano rifugiati nella sede dell’Onu perché inseguiti da uomini di Hamas, sono appena usciti da Gaza passando dal valico di Erez con Israele. Lo dicono fonti locali. I carabinieri in forza al Consolato generale italiano di Gerusalemme – secondo quanto si è appreso – si sono diretti verso il valico dopo aver lasciato il compound dell’Onu. Lì si erano rifugiati a seguito dell’incidente con le ...

