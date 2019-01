Combinata Wengen streaming video Rai | così andò l' anno scorso | Coppa del mondo di sci

Sci alpino – Tutto pronto per la Combinata di Wengen - alle 10.30 si parte con lo slalom : alle 10.30 scatta la combinata di Wengen: si parte con lo slalom. Innerhofer ha il numero 13, subito dopo tocca a Paris, poi Tonetti, Buzzi e Casse Saranno cinque gli italiani al via nella combinata maschile di Wengen, la prima della stagione nella Coppa del mondo di sci alpino. Gli organizzatori hanno invertito l’orario di partenza di discesa e slalom, posticipando il segmento di velocità alle ore 14 e anticipando la gara tra i ...

LIVE Sci alpino - Combinata Wengen 2019 in DIRETTA : gara imprevedibile - Paris e Innerhofer se la giocano : Benvenuti alla DIRETTA LIVE della Combinata di Wengen, Svizzera, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2019. Una gara totalmente imprevedibile e dove può succedere di tutto. La Combinata è storica in quel di Wengen ed ormai sono davvero pochissime quelle che si disputano nella stagione che è difficile trovare un vero favorito. Forse il francese Alexis Pintuarault è il principale candidato alla vittoria finale, visto che va forte ...

Sci - Combinata alpina Wengen 2019 : la startlist e i pettorali di partenza. Programma - orari e tv : La Coppa del Mondo di sci alpino maschile fa rotta verso Wengen (Svizzera), dove domani andrà in scena la Combinata. C’è un significativo cambio di Programma, secondo le ultime comunicazioni giunte dalla FIS. Per via delle previsioni meteo, gli organizzatori hanno modificato l’ordine delle gare. A differenza del solito, dunque, si gareggerà in primis tra i pali stretti, con partenza fissata alle 10.30, poi ci sarà la prova di discesa ...

Sci alpino - Coppa del Mondo Wengen 2019 : il weekend inizia con la Combinata - chi sarà uno degli ultimi re della polivalenza? : Segnatevi con particolare attenzione la combinata di Wengen di questo fine settimana. Il motivo? È presto detto: sarà una delle ultime gare di questo tipo. Come deciso dalla FIS, infatti, dalla stagione 2020/2021 queste gare che esaltano gli atleti polivalenti, andranno a sparire, e verranno sostituite da ulteriori prove di parallelo. Giusto? Sbagliato? Non sta a noi decidere ma, sicuramente, si va a chiudere una era. In combinata hanno vinto i ...

Sci alpino - cambia il programma a Wengen : invertiti slalom e discesa della Combinata. Orario - tv e streaming : cambia il programma della combinata maschile di Wengen, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Viste le previsioni meteo sfavorevoli, gli organizzatori hanno deciso di invertire l’ordine delle due prove. Domani (venerdì 18 gennaio) si svolgerà alle ore 10.30 lo slalom e poi alle 14.00 la discesa. Sarà quindi lo svolgimento opposto rispetto a quello consueto di questa specialità, con gli atleti che scieranno prima tra i pali stretti e poi ...

Sci alpino - Combinata Wengen 2019 : gli italiani partecipanti - Innerhofer e Paris ci provano : Venerdì 18 gennaio si disputerà la Combinata maschile di Wengen, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Sulla mitica pista svizzera inizierà il lungo weekend di gare che poi culminerà con la leggendaria discesa di sabato e lo slalom di domenica. La prima Combinata alpina della stagione prevede la partecipazione di sei azzurri: Christof Innerhofer e Dominik Paris, nostri discesisti di punta, cercheranno di lottare per un ...