Una pagella cucita in tasca | la storia del bambino morto in mare

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Aveva 14 anni il giovane migrante ritrovato con lain. Il foglio era piegato con cura e cucito in una. Non si sa se per il ragazzino era solo un motivo d’orgoglio. Forse, e questo sarebbe peggio, doveva essere una sorta di prova del fatto che arrivava con buone intenzioni. Laè stata ritrovata da Cristina Cattaneo, medico legale del laboratorio Labanof.Il 14enne veniva dal Mali, e veniva in Europa nel tentativo di trovare una vita migliore. La suaè raccontata in Naufraghi senza volto (Cortina Editore) il libro appena pubblicato da Cristina Cattaneo. Ladel migrante è stata disegnata dal vignettista di Propaganda Live Makkox. Inil medico legale incaricato dell’autopsia gli trovò appunto unascolastica,nellaA raccontare questaè proprio l’anatomopatologa ...