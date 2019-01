Supercoppa in Arabia Saudita | ecco le donne allo stadio

La Supercoppa in Arabia : la triste fiera del calcio italiano : La fiera del calcio italiano Ora sedetevi e prima di leggere immaginatevi ad una fiera, con tante bancarelle, qualche strillone, due-tre saltimbanchi e quattro carrettini di cibarie. “Stasera si esibisce il calcio, accorrete gente, mille euro a chi guarda la partita e accetta senza polemiche il verdetto. Correte, affrettatevi”. La fiera è in Arabia Saudita. Tutto pronto. Le squadre sono negli spogliatoi, qualcuno è dovuto rientrare perché aveva ...

Ronaldo d’Arabia - basta un gol del portoghese per alzare la Supercoppa : la Juventus supera il Milan con il minimo scarto [FOTO] : 1/19 Spada/LaPresse ...

Supercoppa : lo stadio - le donne e quello che può essere un passo avanti (per l’Arabia) : Le donne possono entrare per la prima volta allo stadio a vedere una partita internazionale. Le donne allo stadio possono andare solo in alcuni settori separati dagli uomini. È la stessa notizia vista da due punti di vista opposti. È un fatto che succede oggi, mercoledì 16 gennaio, a Gedda, in Arabia Saudita, dove si gioca Milan-Juventus al King Abdullah Sports City Stadium, calcio d’inizio alle 20.30 locali, le 18 e 30 in Italia, diretta su Rai ...

Primo verdetto : Juve e Milan si giocano la Supercoppa in Arabia Saudita : Il King Abdullah Stadium, stile arabeggiante e linee avveniristiche, svela, con i suoi riflessi dorati, perché è chiamato «gioiello splendente». Attorno la cittadella sportiva con il palazzetto, la pista d’atletica e la piscina, gli stand del villaggio dedicato ai tifosi, gli uffici del principe Abdul Aziz bin Turki Al-Faisal che attraverso i grand...

Chiellini 'giusto Supercoppa in Arabia' : "Non saremo certamente noi a cambiare il mondo - spiega in conferenza stampa -, ma iniziative come queste possono essere un nuovo inizio. Sono contento che questa partita possa essere motivo in più ...

Supercoppa in Arabia - non serviva una partita per iniziare a indignarsi : Verrà ricordata come la partita della discordia quella che si giocherà a Jedda, in Arabia Saudita, mercoledì 16 gennaio: il match di Supercoppa tra Juventus e Milan che ormai da diverse settimane sta facendo tanto parlare di sé. Sono molteplici le polemiche nate attorno a questo caso, soprattutto dopo la diffusione della Lega Calcio di un comunicato stampa in cui veniva dichiarato che le donne non avrebbero potuto accedere allo stadio ...

Supercoppa Italiana - Juventus e Milan si giocano il trofeo in Arabia Saudita. Ronaldo pronto a lasciare il segno - Higuain vuole riscattarsi : Dopo le tante polemiche, sarà finalmente il campo a parlare. Domani a Jeddah, in Arabia Saudita, si giocherà la Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Alle ore 18.30 italiane al King Abdullah Sports City Stadium verrà dato il fischio d’inizio di una partita che nelle ultime settimane ha avuto un grande risalto mediatico per le tante critiche arrivate in merito alla scelta della sede, che hanno scatenato un dibattito su più fronti, sia a ...

Ministro dello Sport Arabia Saudita : 'Supercoppa importante e Ronaldo...' : Il match è importante non solo per noi politicamente, ma anche per il pubblico Saudita che può vedere due tra i migliori club del mondo. Possiamo usare questi eventi per semplificare le procedure per ...

Juventus-Milan - che sfida : guida alla Supercoppa in Arabia : Il 16 gennaio si assegna il primo trofeo della stagione calcistica del Belpaese con la finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Milan. Si gioca per la prima volta al caldo di Gedda (25° C di media in questi giorni), città portuale dell’Arabia Saudita (tre milioni di abitanti), sul Mar Rosso. La Juve di Cristiano Ronaldo è favorita dai pronostici (forte anche dei 22 punti in più in campionato rispetto al Milan), ma con Allegri in panchina i ...

Supercoppa - anche Eleven Sports contro la disputa del match in Arabia : L'azienda ha chiesto alla Lega A di riconsiderare la decisione di giocare in terra araba, a condanna del servizio di streaming illegale "BeoutQ". L'articolo Supercoppa, anche Eleven Sports contro la disputa del match in Arabia è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Supercoppa Juve-Milan in Arabia - Fabio Capello fuori dal coro : “è divertente” : “La Supercoppa lontana dall’Italia “e’ divertente”. E’ il pensiero dell’allenatore Fabio Capello, il tecnico ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio ha commentato così la decisione di disputare la finale di Supercoppa Juventus e Milan in Arabia Saudita. “Portiamo in giro il calcioitaliano – sottolinea l’ex allenatore di Roma e Juventus – Cerchiamo di fare ...

Supercoppa in Arabia - dopo la partita che fine farà l’indignazione? Ecco con chi abbiamo a che fare : Tanto tuonò che… non piovve. A quanto pare, tra pochi giorni la partita di Supercoppa italiana si svolgerà, come e dove previsto: in Arabia Saudita. Ulteriore conferma del fatto che la capacità di indignarci è direttamente proporzionale al coinvolgimento dei nostri interessi, economici e/o militari. Ricapitolando: la Lega Serie A giocherà la Supercoppa in Arabia, con un confronto tra Juventus e Milan previsto per il 16 gennaio a Gedda, in ...