Spazio | un Moon village in 3D nel futuro della Cina

(Di giovedì 17 gennaio 2019) La colonizzazioneLuna è tra i progetti più importanti nell’agenda spaziale. Dopo l’allunaggiosonda Chang’e-4 sul lato nascostoLuna, il Paese si prepara a inaugurare la quarta fase del suo programma di esplorazione del nostro satellite. La tabella di marcia, secondo quanto dichiarato da Wu Yanhua, vice capoCnsa, prevede il lanciosonda Chang’e-5 in programma per la fine di quest’anno, con l’obiettivo di riportare sulla Terra campioni di suolo lunare.“Gli esperti stanno ancora discutendo e verificando la fattibilità dei progetti successivi – ha detto Wu Yanhua – ma è confermato che ci saranno altre tre missioni dopo Chang’e-5“. L’agenzia spaziale cinese – riporta Global Science – conta di inviare Chang’e-6 sul polo sud del nostro satellite per una missione di sample return. Chang’e-7 avrà la stessa destinazione ...