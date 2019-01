Sanremo 2019 | Alba Parietti | “Mi scandalizza che Virginia Raffaele guadagnerà meno di

Sanremo 2019 - la Rai precisa : «Nessun aumento di cachet per Baglioni» : Claudio Baglioni Claudio Baglioni non riceverà alcun aumento di cachet per il Festival di Sanremo 2019. Lo ha precisato la Rai a seguito delle indiscrezioni di stampa secondo cui il conduttore e direttore artistico della kermesse avrebbe ottenuto un incremento di stipendio per l’evento in scena dal 5 al 9 febbraio prossimi. Il compenso del cantautore, fanno sapere da Viale Mazzini, rimarrà invariato ed ammonterà a 585mila euro. “In ...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio e Virginia Raffaele : cachet ridotti? Rai : "Il compenso di Baglioni è identico all'anno scorso" : Aggiornamento ore 13:30A seguito delle indiscrezioni pubblicate su Il Corriere della Sera, la Rai ha emesso un comunicato aziendale con il quale ha precisato che il compenso di Claudio Baglioni per Sanremo 2019 è il medesimo percepito dal cantautore romano anche per la scorsa edizione e con il quale ha sostanzialmente confermato l'esistenza di un piano di razionalizzazione dei costi per quanto concerne i compensi dei conduttori:prosegui ...

Claudio Bisio : età - altezza - moglie e figli. Chi è a Sanremo 2019 : Al fianco di Claudio Baglioni, nella conduzione di Sanremo Festival 2019, ci saranno Claudio Bisio e Virginia Raffaele. Il palco dell’Ariston rappresenta un’altra “prima prova” per Bisio che, data la sua esperienza, promette bene. L’attore, comico e conduttore, Claudio Bisio sembra sempre avere, infatti, “una marcia in più”. Che debba interpretare un personaggio per il grande schermo, giudicare ...

Sanremo 2019 : in arrivo una sforbiciata sui compensi? Ecco quanto guadagnano Baglioni - Raffaele e Bisio : Baglioni, Raffaele e Bisio La sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte e, come ogni anno, non mancano le polemiche legate ai compensi dei conduttori. Le news dell’ultima ora dicono che la Rai starebbe pensando di abbassare considerevolmente i cachet dei conduttori Claudio Bisio e Virginia Raffaele. La modifica non riguarderebbe, al contrario, il direttore artistico Claudio Baglioni. A riportarlo il Corriere ...

Quanto guadagna Claudio Baglioni a Sanremo 2019 - il cachet totale : Quanto guadagna Claudio Baglioni a Sanremo 2019, il cachet totale Il 2019 ormai si è già avviato da tempo, a “confermarlo” anche l’imminente arrivo del Festival di Sanremo 2019. Il programma andrà in onda da martedì 5 a sabato 9 febbraio. Il direttore artistico anche quest’anno sarà Claudio Baglioni, affiancato da Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Nonostante non sia ancora iniziato, molte persone stanno già ...

Sanremo 2019 - voci sui compensi dei presentatori : a Baglioni 700 mila euro : Come ogni anno ormai, a ridosso del Festival di Sanremo, crescono le polemiche. Non solo riguardo alle posizioni politiche che spesso i conduttori e partecipanti prendono, come quella sui migranti, ma anche sui compensi pubblici che percepiscono. Quest'anno i cachet andranno a Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Sanremo 2019, i cachet dei Vip Al momento si tratta soltanto di voci di corridoio, ma trattandosi di soldi dei ...

Sanremo 2019 - voci sui compensi dei presentatori : a Baglioni700 mila euro : Come ogni anno ormai, a ridosso del Festival di Sanremo, crescono le polemiche. Non solo riguardo alle posizioni politiche che spesso i conduttori e partecipanti prendono, come quella sui migranti, ma anche sui compensi pubblici che percepiscono. Quest'anno i cachet andranno a Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio. Sanremo 2019, i cachet dei Vip Al momento si tratta soltanto di voci di corridoio, ma trattandosi di soldi dei ...

Sanremo 2019 : i presunti compensi di Baglioni - Bisio e Virginia Raffaele : Sanremo 2019: ecco quanto potrebbero guadagnare i conduttori della kermesse musicale Puntuale come ogni anno, a breve tornerà sul piccolo schermo la kermesse canora più amata dagli italiani, il Festival di Sanremo. E con esso, immancabile all’appello, anche l’accesa discussione sui probabili compensi economici dei conduttori. Da sempre gli stipendi del Festival sono soliti suscitare […] L'articolo Sanremo 2019: i presunti ...

Sanremo 2019 - svelati i super cachet dei conduttori : Claudio Baglioni in testa con 700 mila euro, segue Claudio Bisio, cachet più "misero" per Virginia Raffaele

Claudio Baglioni a Sanremo 2019 : chi è il conduttore e vita privata : Claudio Baglioni a Sanremo 2019: chi è il conduttore e vita privata Claudio Baglioni è nato a Roma il 16 maggio 1951 nel quartiere di Centocelle. A soli 14 anni si avvicina al mondo della musica e vince il concorso locale di voci nuove. Nel 1968 Claudio compone le prime canzoni tra cui “Signora Lia” e “Interludio“. Firma il suo primo contratto l’anno seguente con la casa discografica RCAe nel 1970 presenta il ...

Sanremo 2019 : conduttori - date - cantanti e presentatore. La guida completa : Sanremo 2019: conduttori, date, cantanti e presentatore. La guida completa Dopo una lunga attesa torna dal 5 al 9 febbraio, Sanremo2019. La 69esima edizione della manifestazione della musica italiana è diretta e presentata per il secondo anno di fila da Claudio Baglioni, accompagnato dall’attore Rocco Papaleo. Il Festival sarà in diretta da Sanremo su Rai 1, in prima serata. Il Dopofestival sarà presentato da Claudio Bisio e Virginia ...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio e Virginia Raffaele : la Rai vorrebbe abbassare i loro compensi : La polemica riguardanti i compensi legati al Festival di Sanremo è puntuale come i panettoni durante il periodo di Natale ma quest'anno lo è un po' di più.La battaglia di Matteo Salvini, vice-premier, Ministro dell'Interno e segretario della Lega, contro i guadagni di Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa, ad esempio, "pizzicato" anche recentemente con una battuta a Non è l'Arena ("Bisognerebbe aumentarlo, lo stipendio di Fazio, ...

Sanremo 2019 - ecco tutti i compensi : quanto incassano Baglioni - Bisio e Raffaele : Il Festival di Sanremo 2019 si avvicina e, puntuali, tornano anche le polemiche. Non solo quelle sui migranti, che hanno già infiammato la vigilia della kermesse musicale più famosa d'Italia. Ma anche per i compensi che incasseranno i vari Claudio Baglioni, Virginia Raffaele e Claudio Bisio.Per ora si tratta di voci di corridoio. Ma trattandosi di soldi della tv pubblica è ovvio che si parlerà molto. Secondo quanto scrive il Corriere, sia Bisio ...

Sanremo 2019 - i compensi di Claudio Baglioni - Claudio Bisio e Virginia Raffaele : Festival di Sanremo, il palcoscenico, le canzoni e i compensi economici sui quali pure si accendono solitamente i riflettori. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, sarebbero in dirittura di arrivo i contratti: un accordo sarebbe stato già definito con Claudio Baglioni per un compenso di 700 mila euro, mentre Claudio Bisio e Virginia Raffaele avrebbero già sottoscritto un pre-contratto con l'impegno a partecipare allo show per una cifra ...