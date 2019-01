Lettera di minacce a Enrico Mentana | “Presto vi puniremo”

tvzap.kataweb

: #EnricoMentana pubblica una lettera anonima con minacce e insulti. Il premioer Conte: 'Preoccupano intimidazioni'.… - Agenzia_Ansa : #EnricoMentana pubblica una lettera anonima con minacce e insulti. Il premioer Conte: 'Preoccupano intimidazioni'.… - repubblica : Lettera di minacce a Mentana, con una svastica e insulti anche ad altri giornalisti. Conte: 'Sono preoccupato' [new… - RaiNews : Lettera di minacce a Enrico Mentana con insulti e svastiche. -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Unadiscritta in stampatello a, che lo stesso giornalista, direttore del TgLa7, ha pubblicato sul suo profilo Instagram.View this post on InstagramAppoggio esternoA post shared by(@) on Jan 16, 2019 at 3:45am PST“La tua enfasi che ti fa venire la bava contro chi è stato eletto dal popolo è vomitevole” si legge nellascritta a mano in stampatello “Presto vi puniremo, sappiamo tutto di voi, punirvi è un dovere”, è il testo del messaggio firmato con un “Boia chi molla” e il disegno di una svastica.“Siete degli sfascisti che sperano che si affondi”, e ancora “Acqua e non benzina, pietre e non pane, per non parlare di via Rasella”. E ancora insulti sessisti nei confronti delle giornaliste Gruber e Fanuele. ...