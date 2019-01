huffingtonpost

: L'arresto di #CesareBattisti e la delusione di Matteo Savana. La vignetta del giorno di @makkox Qui tutte le sue v… - ilfoglio_it : L'arresto di #CesareBattisti e la delusione di Matteo Savana. La vignetta del giorno di @makkox Qui tutte le sue v… - HuffPostItalia : La vignetta di Makkox sul 14enne morto in mare con la pagella cucita in tasca è la sola cosa che dovete vedere oggi - ilfoglio_it : A Genova si resiste per pura volontà. La vignetta di @makkox nel Foglio di oggi. Qui trovate tutte le altre ??… -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) Unache ritrae un ragazzino, immerso nelle profondità delinsieme a simpatiche creature marine e alla suascolastica: ecco il disegno realizzato dache racconta una storia dal triste epilogo. Il vignettista, infatti, ha rappresentato la vicenda di un migranteproveniente dal Mali enell'aprile 2015, mentre cercava di attraversare il Mediterraneo su un barcone. Un totale di 58 vittime accertate e tantissimi dispersi (si stima un totale di 700-900 morti).Corpi straziati, tra cui spiccava quello di questo giovanissimo, con lascolastica ancoranella: un segno di speranza per un futuro migliore che ha attirato l'attenzione di Cristiana Cattaneo, medico legale del laboratorio Labanof. La dottoressa Cattaneo ha scelto di raccontare storie come quella delche veniva dal Mali in un libro, intitolato "Naufraghi senza ...