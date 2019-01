La Cina nel 2018 ha trainato il settore delle app mobile con la metà di tutti i download

NBA 2019 - i risultati della notte (17 Gennaio) : Belinelli trasCina San Antonio - male Gallinari e i Clippers. Boston batte Toronto - ok Golden State : Otto partite nella notte NBA. Continua come un rullo compressore l’attacco dei Golden State Warriors, che ottengono la quinta vittoria consecutiva, superando 147-140 i New Orleans Pelicans. Un’altra partita dopo quella con Chicago dove i campioni in carica superano i centoquaranta punti, segnandone più di 30 in ogni quarto. Steph Curry è il miglior marcatore con 41 punti, ma fondamentali sono anche le doppie doppie di Kevin Durant ...

Spazio : un Moon village in 3D nel futuro della Cina : La colonizzazione della Luna è tra i progetti più importanti nell’agenda spaziale della Cina. Dopo l’allunaggio della sonda Chang’e-4 sul lato nascosto della Luna, il Paese si prepara a inaugurare la quarta fase del suo programma di esplorazione del nostro satellite. La tabella di marcia, secondo quanto dichiarato da Wu Yanhua, vice capo della Cnsa, prevede il lancio della sonda Chang’e-5 in programma per la fine di quest’anno, con l’obiettivo ...

“Ti sono viCina”. Antonella Clerici - la solidarietà a Gino Sorbillo dopo la bomba in pizzeria : sono rimasti tutti sconvolti dalla notizia della bomba alla famosissima pizzeria napoletana Sorbillo e Antonella Clerici è stata tra i primi a manifestare solidarietà a Gino Sorbillo, il titolare. I fatti. Nella notte tra il 15 e il 16 gennaio è stata fatta esplodere una bomba davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo che si trova nel cuore del centro storico di Napoli, al civico 32 di via dei Tribunali. Nessun danno a persone, ...

Dakar 2019 - risultati nona tappa auto : Nasser Al-Attiyah si impone anche nella mass start e si avviCina al trionfo. Loeb sprofonda - si ferma Peterhansel : Nasser Al-Attiyah si aggiudica la nona tappa del Rally Dakar 2019 ed è ormai ad un passo dalla conquista del terzo successo della carriera nella classifica generale della Maratona del Deserto. Il pilota qatariota ha impostato una gara abbastanza regolare per difendere il grande vantaggio accumulato durante le prime otto tappe della corsa ed ha approfittato degli errori commessi dai francesi Sebastien Loeb e Cyril Despres nell’ultimo ...

Nel borgo presilano gli operatori turistici nipponici affasCinati da accoglienza e calore umano : ... con dei musei l'eccellenza come: il museo del fumetto, il museo dell'agricoltura e del bambino, il museo della scienza raccontano la storia e le tradizioni di un borgo che resiste allo spopolamento ...

MediCina : il flusso anomalo nella giugulare produce sintomi simili alla sclerosi multipla : E’ stato pubblicato sul sito della rivista scientifica Thrombosis and Haemostasis uno studio intitolato “Clinical Characteristics and Neuroimaging Findings in Internal Jugular Venous Outflow Disturbance” (Caratteristiche cliniche e risultati di neuroimaging nel disturbo di deflusso venoso della giugulare interna. Secondo alcuni ricercatori cinesi, recentemente, la stenosi della vena giugulare interna (IJVS) sta ottenendo una crescente attenzione ...

Inter - Jack Ma di Alibaba nuovo socio di Suning?/ Nel mirino 31% di Thohir : maxi-trama dalla Cina verso Zhang : Inter, nuove trame dalla Cina: Jack Ma di Alibaba nuovo socio-partner di Suning? La sfida alla famiglia Zhang e l'ingresso in società: ultime notizie

Nella guerra tra America e Cina si trova sempre in mezzo il Canada : Roma. Un tribunale di Dalian, in Cina, ha condannato alla pena di morte il cittadino canadese Robert Lloyd Schellenberg per traffico internazionale di stupefacenti. In primo grado Schellenberg era stato condannato a 15 anni di prigione, ma in Appello i giudici hanno seguito la pubblica accusa, che a

Usa - Russia e Cina nella partita sul Medio Oriente : (Dall'articolo di Vittorio Emanuele Parsi per la rivista Formiche)Il 2018 è stato un anno di forte contrapposizione tra Stati Uniti, Cina e Russia su praticamente ogni tema. Oltre al dossier ucraino, una questione potenzialmente esplosiva per i rapporti tra Washington e Mosca riguarda senz'altro il tentativo comprovato di manipolazione della vita politica americana da parte di hacker russi. Un problema serio per gli Usa, molto abituati a ...

Mercato auto - la Cina va in rosso : vendite di auto giù del 2 - 8% nel 2018. Primo calo dal 1990 : PECHINO - Le vendite di veicoli in Cina sono diminuite lo scorso anno, per la prima volta dal 1990, a causa dell'incertezza economica gravante sulla domanda. Le vendite di auto hanno raggiunto...

Cina : nuova missione lunare Chang’e 5 nel 2019 - poi la prima missione su Marte : Entro l’anno in corso la Cina lancerà una nuova sonda sulla Luna, Chang’e 5, che avrà il compito di portare sulla Terra campioni di suolo lunare, e il prossimo anno 2020 si punta a realizzare la prima missione su Marte: lo ha reso noto il vicedirettore della China National Space Administration nel corso di una conferenza stampa sull’allunaggio della sonda spaziale Chang’e 4 (avvenuto il 3 gennaio scorso, sul lato oscuro ...

Cina - export dicembre cala - nel 2018 surplus da record con Usa : Roma, 14 gen., askanews, - Avanzo commerciale da record nel 2018 della Cina con gli Stati Uniti, a dispetto della guerra sui dazi, ma in un anno complessivamente di moderazione e con una pesante ...

Cina : prosegue campagna contro la corruzione - Xi rivolge nuovo appello alla disciplina nel Partito : Il presidente cinese, Xi Jinping, ha commentato il mese scorso lo stato del processo di riforma e apertura dell'economia nazionale, riconoscendone... Il presidente cinese ha dichiarato che la Cina "...