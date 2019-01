Blastingnews

: L'@Inter oggi chiude per il portiere brasiliano #Brazao. Andrà al #Chievo per la seconda metà di questa stagione co… - capuanogio : L'@Inter oggi chiude per il portiere brasiliano #Brazao. Andrà al #Chievo per la seconda metà di questa stagione co… - FcInterNewsit : TS - Brazao ha rifiutato l'Arsenal per l'Inter. Tutti i dettagli dell'affare - ArmandoAreniell : Inter, l'Arsenal offre Ozil: non è nei piani di Emery (RUMORS) -

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L'si sta muovendo già in vista della prossima stagione per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico, Luciano Spalletti. A dimostrarlo c'è l'accordo trovato con il centrale uruguaiano, Diego Godin, che arriverà a parametro zero, essendo in scadenza di contratto con l'Atletico Madrid. In questa sessione di mercato, invece, la società nerazzurra farà poco o nulla, non avendo grandissimi problemi e dovendo sottostare ai paletti del fair play finanziario, almeno fino a giugno. Questo a meno che non sopraggiungano occasioni di mercato, come dichiarato dal direttore sportivo, Piero Ausilio, e dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, nelle settimane precedenti. E un occasione di mercato potrebbe essere rappresentata da Mesut, che sembra in rotta con l'offerto all'La grande occasione di mercato a gennaio potrebbe essere rappresentata dal fantasista ...