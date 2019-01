Inps | con aumento età donne crollo pensioni 2018 | -20 | 4%

Contributi Inps 2019 : proroga prescrizione al 2020 - arriva la circolare : Contributi Inps 2019: proroga prescrizione al 2020, arriva la circolare proroga prescrizione Contributi Inps è ufficiale arriva la proroga della prescrizione quinquennale dei Contributi Inps al 2020. La novità è stata comunicata in nella circolare Inps n. 117 dell’11 dicembre 2018 avente il seguente oggetto. “Differimento al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza delle indicazioni fornite con circolare n. 169 del 15 novembre 2017, ...

Visita fiscale Inps ed esonero menopausa - con quali patologie : Visita fiscale Inps ed esonero menopausa, con quali patologie Visita fiscale: menopausa e conseguenze, le patologie correlate L’esonero dagli orari di reperibilità per la Visita fiscale Inps è permesso solo in alcuni casi. Più nello specifico nell’ eventualità in cui ci siano patologie gravi richiedenti terapie salvavita, Ma anche in caso di stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, che sia pari o ...

Inps - si fa presto a dire Consiglio di Amministrazione : Sembra che il Decreto di prossima emanazione su quota 100 e reddito di cittadinanza preveda anche la sostituzione dell'attuale vertice monocratico dell'INPS e dell'INAIL con un Consiglio di Amministrazione di cinque persone.L'articolo 24 del decreto pare non dica nulla sui criteri per l'individuazione dei quattro consiglieri e del presidente e pare anche che non affronti il nodo della governance dei due Istituti.E invece proprio questo sarebbe ...

Le mani di Conte e Di Maio sull'Inps - ente chiave del reddito di cittadinanza : Il ministro del Lavoro propone, il Consiglio dei ministri delibera, il premier inoltra il decreto al capo dello Stato. È uno schema previsto dalla legge, standardizzato e adottato per molti provvedimenti e anche per alcune nomine. Accade così anche per la scelta del presidente dell'Inps, ma c'è un elemento nuovo, di peso, che elettrizza questa catena, conferendole una nuova declinazione e quindi un esito assai differente. ...

Con la riforma di Inps e Inail M5s e Lega raddoppiano le poltrone : Cinquestelle e Lega negano che l'obbiettivo siano le teste dei due presidenti di Inps e Inail, Tito Boeri e Massimo De Felice, anche se il primo è da tempo in odore di rimozione, a causa delle ...

Trebisacce. Mundo : "soppressione sedi Inps Sibaritide - chiesto incontro risolutivo" : ... segnando così la presenza dello Stato, che continua sempre di più nella politica di accentramento contro i principi costituzionali del decentramento"- closa nota. trebisacce Inps

Tito Boeri - ribaltone Inps nelle ultime ore. La voce clamorosa : "Di Maio lo salva" - guerra con Salvini : Si salva sempre, Tito Boeri. Colpo di scena all'Inps nelle ultime ore: come sottolinea il Messaggero, il presidente nominato dal governo di Matteo Renzi avrà una proroga. Non verrà, dunque, sostituito a fine mandato, tra poche settimane, come auspicato da Matteo Salvini e dalla Lega. Leggi anche: Pe

Reddito cittadinanza - Consulta nazionale Caf : 'Siamo indietro - non c'è ancora copertura per convenzione con Inps' : Mauro Soldini, coordinatore della Consulta nazionale dei Caf, è intervenuto ai microfoni di Radio Capital sulle richieste di Reddito di...

Tito Boeri non arriverà a fine mandato all'Inps : con chi lo vuole sostituire il governo : Il mandato del presidente dell'Inps, Tito Boeri, scade a febbraio. Ma a quella data, Boeri non ci arriverà alla guida dell'Istituto di previdenza perché tra le priorità del governo c'è quella di allontanarlo al più presto. Nelle prossime settimane, infatti, Lega e M5S lavoreranno febbrilmente alla d

Inps e Inail verso commissariamento/ Con decreto Quota 100 tornano Cda : più tempo per nuova governance : Inps e Inail verso commissariamento: con decreto Quota 100 tornano i Cda, più tempo invece per la nuova governance. Le ultime notizie

Speciale manovra/4 - Controriforma per Inps e Inail - tornano i Cda : Con il decreto di gennaio il governo riporterà in Inps e Inail i consigli di amministrazione. La misura dovrebbe essere l’esatta fotografia, però rovesciata, di quella che nove anni...

Pensioni - "Possibili variazioni". Inps - circolare raggelante sulla manovra : "conguaglio" - quanto ci tagliano : "Gli incrementi alle Pensioni potranno subire variazioni". Ha il sapore della beffa la circolare Inps 122/2018 che annuncia gli aumenti di gennaio, grazie alla rivalutazione per la variazione dell'inflazione dell'1,1%. Gli assegni, dunque, come sottolinea Il Giornale, "avranno un adeguamento del 100

Pensioni : Inps conferma aumenti a gennaio - ma con il rischio di doverli restituire : Le Pensioni continuano ad essere un argomento caldissimo, oltre che su quota 100 e riforma, anche sulla questione tagli e rivalutazione degli assegni. Le Pensioni dopo anni di blocco da gennaio dovranno tornare ad essere rivalutate con il meccanismo della perequazione. Sull’argomento si è detto tanto, con rivalutazioni a fasce che da 3 dovevano passare a 5 e che adesso, secondo le ultime indiscrezioni dal dossier manovra del governo, salirebbero ...