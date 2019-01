India | donna scala montagna interdetta al genere femminile Ira indù

India - a Kerala sfida al divieto religioso : terza donna nel tempio induista | Sky TG24 | : La Corte suprema Indiana ha rimosso il bando imposto dal luogo di culto, ma i religiosi più ortodossi continuano a protestare in tutto lo Stato. Una persona è morta e 100 sono rimaste ferite negli ...

Una terza donna è entrata nel tempio di Sabarimala in India - nonostante le proteste di molti credenti : Una terza donna è entrata nel tempio di Sabarimala, nello stato meridionale del Kerala in India, uno dei luoghi più sacri per la religione induista dove fino a quattro mesi fa era vietato l’ingresso alle donne in «età mestruale», cioè

India - sposa un uomo di casta inferiore : donna bruciata viva dal padre : Una terribile tragedia si è verificata ieri in India, precisamente a Kalamadugu, un villaggio dello Stato del Telangana. Secondo quanto si apprende dalla stampa Indiana, pare che una ragazza di soli 22 anni avesse sposato da poco un uomo, ma lo stesso non sarebbe stato gradito proprio alla famiglia di quest'ultima. Il padre della donna ha deciso di porre fine quindi alla sua esistenza, bruciandola viva. Per il fatto tre persone sono state ...