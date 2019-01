Idea per un referendum da sottoporre a tutti gli europei

Bologna - nuova Idea per l’attacco : Bigon si muove ancora sul mercato : Bologna pronto a rimpolpare il proprio reparto offensivo, dopo l’arrivo di Sansone potrebbe esserci un altro acquisto nel reparto avanzato Diego Farias è finito nel mirino del Bologna. Il Cagliari sta pensando di cedere l’attaccante, ma solo a fronte di un’offerta allettante da parte del club emiliano. Secondo quanto riferito da ‘Il Corriere dello Sport’, oltre al Bologna anche Parma e Sassuolo avrebbero ...

CasaIdea lancia il concorso “next home” per l’edizione 2019 : Dal 23 al 31 marzo alla Fiera di Roma, accanto a tendenze e novità del settore, una rassegna dei migliori progetti di architetti e designer per soluzioni concettuali, sostenibili e innovative Come sarà la casa del futuro? Per scoprirlo l’appuntamento è alla Fiera di Roma, dal 23 al 31 marzo, con le ultime tendenze dell’arredo in mostra a Casaidea 2019, la manifestazione organizzata da MOA Società Cooperativa che, per la 45a edizione, rinnova il ...

Giorgetti e la sua strana (e pericolosa) Idea del giornalismo : Il problema della legittimazione mediatica Il sottosegretario allo Sport Giancarlo Giorgetti ha ieri concesso un’intervista al direttore di Sky Sport Federico Ferri. Ne abbiamo qui riportato alcuni passaggi. Ce n’è uno che ci sta particolarmente a cuore, quello che riguarda il giornalismo. Il problema della legittimazione mediatica esiste. Se si dà pubblicità anche a eventi violenti, in qualche modo si celebra e si esalta un rito che ...

Ivan Perisic - la pedina di scambio Ideale per il club nerazzurro : Sei mesi di fuoco per Ivan Perisic, un trofeo in nerazzurro e poi la pedina ideale di scambio del mercato di giugno, ecco cosa vorrebbe il club nerazzurro da lui.A inizio febbraio compirà 30 anni, il sogno mai nascosto di approdare in Premier potrebbe prendere forma in questa estate. Nel 2017 fu bloccato dal club, quando Mourinho lo aspettava allo United. A giugno, di fronte a un’offerta importante, intorno ai 50 milioni, il club nerazzurro ...

Idea per la nuova Champions : torneo a inviti dal 2024 : Le idee dei top club per la nuova Champions: coppa a inviti con attenzione alle grandi città a partire dal 2024. L'articolo Idea per la nuova Champions: torneo a inviti dal 2024 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato Milan - nuova Idea per l’attacco : Leonardo ne parlerà… con Paratici! : Calciomercato Milan, il ds Leonardo è alla ricerca di rinforzi low cost che permettano ai rossoneri di restare nei limiti del Fair play finanziario Calciomercato Milan, i rossoneri sono alle prese con una campagna di rafforzamento che non vedrà spese folli, dati i ben noti paletti del Fair play finanziario. Il ds Leonardo si sta dunque muovendo sotto traccia e nelle ultime ore è venuto fuori un nuovo nome per rafforzare il reparto ...

Molino Naldoni lancia 'Scióre' «Una nuova farina con omega 3 Ideale per l'impasto della pizza» : View Larger Image Molino Naldoni lancia 'Scióre' «Una nuova farina con omega 3 ideale per l'impasto della pizza» «È OTTIMA come impasto per la pizza " spiega Alberto Naldoni, titolare del Molino " ma ...

Perde la coincidenza ma la prende con ironia : l’Idea di questa ragazza è geniale. Ecco cosa si è inventata in aeroporto : Katie Gould, una studentessa di giurisprudenza statunitense, ha perso la coincidenza nell’aeroporto di Atlanta. “Avevo 4 ore a disposizione, così mi sono fatta venire un’idea” ha scritto su Twitter, dove ha pubblicato questo video. Il filmato ha riscosso un grande successo ed è stato visto milioni di volte. L'articolo Perde la coincidenza ma la prende con ironia: l’idea di questa ragazza è geniale. Ecco cosa si è ...

Come scegliere la scuola superiore? Ecco qualche Idea made in Marsica : Il diplomato dell'Istituto, inoltre, può aspirare ad essere inserito subito nel mondo del lavoro oppure può iscriversi all'Università frequentando percorsi di studio brevi di 800/1000 ore per ...

Nanni : spero priva di fondamento Idea discarica presso Villa Adriana : “Ci auguriamo che siano solo ricostruzioni prive di fondamento quelle che ipotizzano la realizzazione di una discarica in prossimità di Villa Adriana nel territorio però del Comune di Roma”. Così in una nota Dario Nanni coordinatore di Roma di Italia in Comune. “Già in passato qualcuno, con il sostegno di vari livelli istituzionali, aveva provato a forzare la mano su questa folle operazione. Scelleratezza che finì male per chi ...

Un regalo per tutta la famiglia? Home charging Station di Varta : una buona Idea per #sanvalentino : Quando si comincia ad allargare la famiglia, ogni regalo per lui o per lei diventa spesso anche allargato a tutti. L’amore che si festeggia a San Valentino poi non potrebbe essere inteso meglio se non con l’idea stessa di famiglia. E allora perché non pensare a qualcosa di utile anche per la festa degli innamorati? Oggi vi parliamo di una Home charging Station di Varta, dove tutti possono mettere in carica contemporaneamente fino a ...

Calciomercato Napoli - pressing del PSG per Allan : per l’attacco rispunta l’Idea Lozano del PSV : Il club parigino non molla la presa per Allan, ma serve un’offerta più alta. Lozano prende piede per l’attacco, in stand-by Kouamé Giornate piene di incontri e trattative per il Napoli, impegnato su più fronti per rinforzare una squadra che punta a vincere almeno un trofeo in questa stagione. LaPresse Nella lista di Giuntoli resta cerchiato in rosso sempre il nome di Barella, che potrebbe arrivare solo nel caso in cui partisse ...

Calciomercato Parma - Faggiano si muove : nuova Idea per la mediana - ma non solo… : Calciomercato Parma, Faggiano sta lavorando al rafforzamento di una rosa già molto competitiva a disposizione di mister D’Aversa Il Parma sta muovendo i propri passi sul mercato, sotto traccia come piace al ds Faggiano. Il club emiliano, secondo quanto rivelato da Skysport, si sarebbe messo sulle tracce del centrocampista dell’Udinese Barak. Un calciatore molto interessante che potrebbe arrivare in prestito alla corte di ...