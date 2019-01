Gattuso cornuto e mazziato: squalificato per una giornata

ilnapolista

(Di giovedì 17 gennaio 2019) L’arbitraggio di Banti Così la prossima volta impara. All’indomani della Supercoppa tra Juventus e Milan e le polemiche per l’arbitraggio di Banti, il giudice sportivo ricorda a tutti che siamo in Italia e squalifica per un turno Rinocon ammenda di 15mila euro. Recita il comunicato della Lega Calcio:perché, al termine della gara, con fare minaccioso, in prossimità del direttore di gara, contesta urlando una sua decisione, nonché per avere successivamente, in attesa della premiazione, rivolto all’arbitro parole offensive e insinuanti.Squalificati per unaanche Kessie, Pjanic, Romagnoli, Calabria.L'articoloper unailNapolista.