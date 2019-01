Ambiente | per l' Italia arriva il primo laboratorio sottomarino in Antartide

Ambiente e consumi : #alassiosiricicla - una borsa della spesa per incrementare la raccolta differenziata : ... sciopero in vista per il rinnovo del contratto nazionale 2019-01 Redazione Corsara Loanese-Finalese "La magia della scienza", un laboratorio creativo alla Pagoda di Loano 2019-01 Redazione Corsara ...

Entro il 2050 meno zucchero e carne rossa - più verdura e frutta a guscio. Ecco la ricetta per salvare la nostra salute e l’Ambiente : Le attuali traiettorie globali in termini di alimentazione sembrano minacciare non solo la nostra salute, ma anche l’ambiente. A porre l’attenzione sul caso è stata la EAT-Lancet Commission, gruppo di ricerca che opera in seno alla nota rivista scientifica The Lancet e riunisce 37 esperti provenienti da 16 paesi, con competenze in materia di salute, nutrizione, sostenibilità ambientale, sistemi alimentari, economia e governance ...

Ambiente : copertura boschiva in recessione - soprattutto nelle zone più a nord dell’emisfero settentrionale : copertura boschiva in recessione, soprattutto nelle zone più a nord dell’emisfero settentrionale della Terra e nelle aree con altitudini elevate: è quanto emerge da un nuovo studio che, tra i soggetti coinvolti, annovera il Goddard Space Flight Center della Nasa ed è stato coordinato dall’Università dell’Arizona. La ricerca, supportata dal programma dell’Unione Europea Horizon 2020 e dalla Swiss National Science Foundation, è stata appena ...

Pacquola nuovo assessore : si occuperà di Sanità - Ambiente e Sport : ... evidenziando anche l'impegno della politica nel valorizzare la Sanità locale dopo tempi piuttosto complicati per l'ospedale: e avrà le deleghe a Sanità, Ambiente e Sport, con una ridistribuzione ...

Tar - Ministeri informino sui rischi dei telefonini per salute e Ambiente : I Ministeri dell'ambiente, della salute e dell'Istruzione, entro sei mesi al massimo, dovranno adottare una campagna informativa sulle corrette modalità d'uso di telefonini e cordless e sui rischi per la salute e per l'ambiente connessi a un loro uso improprio. L'ha deciso il Tar del Lazio, accogliendo parzialmente un ricorso proposto dall'Associazione per la Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog.L'associazione si era rivolta ai giudici ...

Telefonia - Tar : i Ministeri informino sui rischi per salute e Ambiente : I Ministeri dell’ambiente e della salute, “ciascuno per il proprio ambito di competenza“, dovranno provvedere “ad adottare una campagna informativa, rivolta all’intera popolazione, che ha ad oggetto la individuazione delle corrette modalita’ d’uso degli apparecchi di Telefonia mobile (cellulari e cordless) e l’informazione dei rischi per la salute e per l’ambiente connessi ad uso improprio di ...

Raggi : uniti contro chi danneggia Ambiente - bene operazioni roghi tossici : Roma – “Grazie a forze dell’ordine e magistratura per operazione contro roghi tossici e traffico illecito di rifiuti. A due autodemolitori coinvolti nell’inchiesta noi avevamo negato autorizzazione. Avanti uniti nella lotta a chi danneggia l’ambiente e specula sulla salute dei cittadini”. Lo scrive la sindaca di Roma, Virginia Raggi, su twitter. L'articolo Raggi: uniti contro chi danneggia ambiente, bene ...

Efficienza energetica - Avvenia : ricadute positive per economia e Ambiente dal target UE a 32 - 5% : Nuovi obiettivi per l’Efficienza energetica in Europa. A stabilirli è la direttiva Ue 2018/2002, pubblicata nei giorni scorsi sulla Gazzetta ufficiale europea, che fissa i traguardi in chiave sostenibile per gli Stati membri: Efficienza energetica al 20% entro il 2020 e almeno al 32,5% nel 2030, con la possibilità di una revisione al rialzo nel 2023. Inoltre, si punta anche a ridurre maggiormente il consumo di energia primaria del 29% e di ...

Ambiente - Cremona : le best practice nel green e la filiera del paesaggio - esperti a confronto : Le migliori pratiche nel mondo del green e l’analisi delle sinergie nella filiera del paesaggio utili a comunicare i risultati ottenuti soprattutto nel settore del verde pubblico. Sono questi gli obiettivi del convegno “The best practice green” organizzato da Asso.Impre.Di.A., Associazione Nazionale Imprese di Difesa e Tutela Ambientale, referente per l’Italia di Elca – European Landscape Contractors Association. L’appuntamento, promosso in ...

L'inverno al Parco fluviale di Cuneo tra scienza e Ambiente per vivere la natura : Conclusi con successo gli eventi speciali per le vacanze di Natale, ha preso il via il programma invernale proposto dal Parco fluviale Gesso e Stura di Cuneo in collaborazione con La Fabbrica dei ...

Ambiente - Calabria : recuperato esemplare femmina di Stenella Striata : Nel corso del pomeriggio odierno un esemplare femmina di Stenella Striata è stata recuperato nelle acque antistanti il litorale di Nicotera Marina (VV). Nonostante le proibitive condizioni del mare, personale della Guardia Costiera di Nicotera Marina e della locale Stazione dei Carabinieri, coadiuvato da alcuni cittadini e dal gruppo Protezione Civile di Nicotera, ha tratto in salvo l’esemplare di delfino lungo circa 2 metri. Con estrema ...

Smog Lombardia - LegAmbiente : per 5 giorni livelli oltre i limiti di legge : “Per 5 giorni consecutivi la qualità dell’aria nelle province di Milano, Pavia e Cremona è stata pessima, con picchi molto al di sopra dei limiti di legge di 50 µg/m³“: lo denuncia Legambiente Lombardia. “Anno nuovo, situazione vecchia – commenta Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia – Le istituzioni sembrano non prendere seriamente l’emergenza Smog e restano alla finestra ad attendere ...

Francia - l'Agenzia per l'Ambiente : basta nuovi reattori. Costosi e dannosi. Rinnovabili opzione meno cara : Investire in una nuova filiera ...

Ambiente - i buoni propositi degli italiani per il 2019 : riciclare - acquistare prodotti locali e produrre meno rifiuti : La Banca europea per gli investimenti (BEI), in collaborazione con YouGov – società internazionale di analisi dell’opinione pubblica – ha pubblicato oggi il terzo pacchetto di risultati dell’indagine della BEI sul clima, un sondaggio che analizza come i cittadini percepiscono i cambiamenti climatici nell’Unione europea, negli Stati Uniti e in Cina. Questa terza ondata di risultati è incentrata sugli impegni dei cittadini per il ...