Una selezione delle migliori battute sulla Supercoppa

agi

: Siamo in presenza di una mutazione innescata da una rivoluzione tecnologica che rischia di rendere obsoleto un inte… - Linkiesta : Siamo in presenza di una mutazione innescata da una rivoluzione tecnologica che rischia di rendere obsoleto un inte… - BitchBo49121884 : RT @getdxwnmakelove: senza offesa ma se non avete visto amadeus che sclera a reazione a catena spero che la selezione naturale si dia una m… - lavoropadova1 : IMPIEGATA AMMINISTRATIVA SOSTITUZIONE DI MATERNITA’ -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Come accade regolarmente per tutti i più importanti eventi italiani, anche in occasione della finale diitaliana la redazione del sito satirico Spinoza si è data da fare per accompagnare la cronaca del match con le sue freddure. La gara si è disputata a Jedda, in Arabia Saudita e ha visto la Juve battere il Milan grazie a un gol di Cristiano Ronaldo. La location scelta dalla Figc per l'evento ha fatto molto discutere, “Arabia Saudita, Juventus-Milan si gioca alle 18.30 ora italiana. Tardo Medioevo ora locale.”, ma a_mazed minimizza:Italia e Arabia Saudita non sono poi così distanti: in entrambi i paesi di solito a quest'ora c'è la ghigliottina. @a_mazed7— Spinoza LIVE (@LiveSpinoza) 16 gennaio 2019 Ciò che fa discutere in particolare è il trattamento riservato alle donne, oggi per la prima volta libere di andare allo stadio non accompagnate “Se volevano ...