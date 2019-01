Sono iniziati nei giorni scorsi | a Calasetta | i lavori di completamento delle opere di

I saldi Sono iniziati - il vademecum e le stime : La Spezia - sono partiti anche in Liguria i saldi invernali che proseguiranno fino al 18 febbraio. Per informare i cittadini Adiconsum ha presentato un decalogo con tutto quello che c'è da sapere per ...

Dieci euro per provare scarpe e vestiti : l’iniziativa di un negoziante contro lo shopping online. “Le vendite però Sono aumentate” : Dieci euro per provare scarpe e abiti. Soldi che poi vengono scontati dal prezzo finale se il capo sarà acquistato. l’iniziativa è di un commerciante di Sarzana, Giulio Soresina, che da 33 anni gestisce due negozi nel centro della città. Un modo per disincentivare chi entra in negozio per provare scarpe o abiti firmati e poi ordina il prodotto via internet risparmiando. L’idea del negoziante della cittadina in provincia di La Spezia è ...

M5s - Dall’Osso all’iniziativa di Forza Italia : “Ho ricevuto messaggi poco carini - Sono un po’ sotto shock” : “Ho ricevuto messaggi poco carini, sono sotto choc”. Lo ha detto il deputato Matteo Dall’Osso, ex-esponente storico del Movimento 5 stelle che in questi giorni ha deciso di passare a Forza Italia. Il parlamentare ha parlato proprio durante l’iniziativa organizzata dal partito guidato da Silvio Berlusconi all’hotel Ergife di Roma L'articolo M5s, Dall’Osso all’iniziativa di Forza Italia: “Ho ...

Black Friday 2018 al via la settimana. I siti web dove Sono già iniziati gli sconti : Black Friday in programma il 23 novembre ma Amazon, Unieuro e altri siti hanno già dato il via agli sconti: cosa sapere

