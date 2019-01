Perché i cibi extra Ue sono dodici volte più pericolosi di quelli italiani

Acrilamide - in quali cibi si trova e Perché è pericolosa : L’Acrilamide è una sostanza tossica che si trova in numerosi alimenti che consumiamo tutti i giorni. Secondo gli scienziati, che l’hanno studiata e catalogata, l’Acrilamide aumenta il rischio di sviluppare tumori e mutazioni genetiche. Il profumo intenso e l’aspetto dorato di alcuni prodotti da forno è il risultato della famosa reazione di Maillard in cui gli zuccheri e gli amminoacidi presenti nei cibi reagiscono alle alte ...