Kenya,si aggrava bilancio attacco

E'salito ad almeno 15 morti ilprovvisorio dell'di oggi in un centro commerciale a Nairobi.Imprecisato il numero dei feriti, ma gli ospedali hanno diffuso appelli per la donazione di sangue e alcune fonti parlano di almeno trenta persone ricoverate. L'coordinato è iniziato in una banca all'interno del complesso, con l'esplosione di tre auto nel parcheggio seguita da un'esplosione suicida nell' atrio dell'hotel.Fonti di polizia hanno riferito che l'operazione delle forze di sicurezza è ancora in corso.(Di mercoledì 16 gennaio 2019)