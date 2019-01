Il director di The Last of Us critica la mancanza di libertà in Red Dead Redemption 2

Il poster del film What Still Remains è molto simile alla copertina di The Last Of Us? Il director del gioco ci ride su : Qualche giorno fa un utente di Twitter, Rob Trench, ha pubblicato una comparazione del poster pubblicitario di What Still Remains, film di Josh Mendoza uscito lo scorso agosto negli Stati Uniti e disponibile su Netflix, con la copertina di The Last of Us, evidenziando come diversi elementi della pellicola (scenografia, abbigliamento e posa dei personaggi) sono ripresi di peso dal concept del videogioco.Il film, a dire il vero, non si discosta ...

The Game Awards 2018 : Journey to the Savage Planet è il nuovo gioco sci-fi del director di Far Cry 4 : Journey to the Savage Planet è il titolo d'esordio di Typhoon Studios, il nuovo studio di sviluppo - con sede a Montreal - fondato dai veterani dell'industria dei videogiochi: Alex Hutchinson, Yassine Riahi e Reid Schneider. Questo nuovo titolo - in partnership con 505 Games - è stato svelato ai The Game Awards, con un nuovo trailer.In uscita nel 2019 per PC, PlayStation 4 e Xbox One, Journey to the Savage Planet è un gioco di avventura in prima ...

L'art director di Zelda ci parla dello stile visivo della serie in continua evoluzione e di come è stato realizzato Breath of the Wild : La serie The Legend of Zelda ha sperimentato molti stili visivi diversi nel corso degli anni. Nintendo mirava al realismo con Twilight Princess, ma prima di questo, Wind Waker offriva uno stile completamente opposto con il suo aspetto cel-shading.In un'intervista pubblicata nel nuovo libro Zelda: Breath of the Wild - Creating a Champion, L'art director Satoru Takizawa ha commentato lo stile visivo in continua evoluzione della serie. come segnala ...