Decreto Carige | i banchieri responsabili di dissesti dovranno versare una ' cauzione'

Decreto Carige - garanzia su bond fino 3 miliardi. Ecco i prossimi passi : intervista 13 gennaio 2019 Renzi: «Su Carige ci hanno copiato, il Pd voti sì» Fondo Mef fino a 2 miliardi Nello stato di previsione del Ministero dell'economia viene istituito un Fondo con una ...

Banche - Giorgetti : "Il Decreto per Carige? Forse problemi per Mps" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti torna a parlare del caso Banche e del salvataggio di Carige con il decreto di qualche giorno fa. Giorgetti di fatto ha ...

Carige - Giorgianni (Ass. Vittime Salvabanche) : “Il Pd si mette in cattedra ma sono tante le differenze con loro Decreto” : “Caso Carige? Ci fischiano le orecchie. E’ veramente un brutto spettacolo questo gioco dei rinfacciamenti quando si parla di un tema così importante e drammatico che ha portato anche a dei suicidi”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Letizia Giorgianni, presidente dell’Associazione Vittime Salvabanche e una delle risparmiatrici truffate di Banca Etruria. “In questi giorni stiamo sentendo ...

Carige : Renzi - 'Pd voti sì a Decreto che ci hanno copiato'(2) : (AdnKronos) - "Il governo ha fatto bene. Non a caso -spiega l'ex premier- hanno fatto copia e incolla del decreto Gentiloni sul Monte dei Paschi. È lo stesso intervento, lo stesso decreto. Al punto che mi piacerebbe che il Pd votasse a favore del decreto Conte-Tria. Sarebbe il segno più evidente che

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : “È vero che il Decreto su Banca Carige è uguale a quello su Etruria?” : E’ vero che il decreto del governo Conte su Banca Carige è uguale a quello del governo Renzi su Banca Etruria e le altre banche fallite? E’ vero che l’attuale maggioranza si è rimangiata tutte le promesse e sta autorizzando le trivellazioni in mare per i grandi petrolieri? E’ vero che Daniele Luttazzi torna su Raidue, ma in realtà è tutta una finzione per nascondere una censura, un’epurazione, una fatwa di Carlo ...

Carige - il Decreto Lega-M5S «fotocopia» di quello Gentiloni. Garanzie statali su 3 miliardi di bond : Basta leggere il testo del Dl 237/2016 approvato dall’allora neonato governo Gentiloni per i salvataggi di Mps, Pop Vicenza e Veneto Banca. Il nuovo decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale è identico in ogni dettaglio, dalle regole sulle Garanzie dello Stato fino ai meccanismi, con burden sharing, per la nazionalizzazione...

Banca Carige - Brunetta (FI) : 'Governo M5S-Lega come il PD - Decreto fotocopia - vergogna' : Con un post sul proprio sito personale, il deputato ed economista forzista Renato Brunetta ha detto la sua sul salvataggio della Banca Carige, situata in Liguria, ad opera della maggioranza governativa diretta dall'asse M5S-Lega. Brunetta: 'M5S-Lega si sono infilati in una lite accesa con il PD' A detta dell'ex ministro della Pubblica amministrazione e dell’innovazione, il governo M5S-Lega, incoscientemente, si sarebbe infilato in una furibonda ...

Carige - Tria : “Nazionalizzazione sarebbe temporanea. Decreto analogo a quello del 2016 - regole Ue non sono cambiate” : Una eventuale ricapitalizzazione precauzionale di Carige sarebbe “un’operazione temporanea” in quanto la partecipazione dello Stato “dovrà essere dismessa quando terminerà il periodo concesso per la ristrutturazione. Una nazionalizzazione sarebbe quindi a termine“. A spiegarlo Giovanni Tria, ministro dell’Economia, rispondendo al Question time sul dl per il salvataggio della banca, rivendicando come ...

Carige - il Decreto in Gazzetta. Fondo da 1 - 3 miliardi a copertura degli oneri ma garanzie fino a 3 miliardi : Il decreto Carige, firmato martedì dal presidente della Repubblica, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è approdato alla commissione Finanze della Camera. Prevede la garanzia dello Stato su nuove emissioni di bond fino a un valore nominale di 3 miliardi fino al 30 giugno 2019. Inoltre è istituto un Fondo con una dotazione di 1,3 miliardi – contro i 2 miliardi ipotizzati nelle bozze – destinato alla “copertura degli ...