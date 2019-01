Ci sono ancora civili intrappolati nell' hotel DusitD2 di Nairobi | mentre continua

Se gli italiani sono ancora democristiani e hanno nostalgia di Giulio Andreotti : (Dall'articolo di Stela Xhunga per Linkiesta)Siamo nell'XVIII Legislatura della Repubblica Italiana, la prima senza Giulio Andreotti. 26 volte ministro, il candidato più votato tranne in 6 casi, quando fu secondo solo a Alcide De Gasperi, Aldo Moro e Enrico Berlinguer, il divo Giulio sublima l'ossessione piccolo borghese per la mistica del potere. Una smania proiettiva che negli anni grazie a forme di complottismo sempre più ...

Ancora 70 i latitanti italiani nel mondo - tra loro 50 sono ex terroristi : Almeno trenta hanno trovato rifugio in Francia. Ex Br o Prima linea, Potere operaio o Lotta continua, sono tutti già stati condannati nel nostro Paese

San Nilo Grottaferrata (basket - C Gold) - Spizzichini : «Ci sono ancora molte cose da migliorare» : Roma – Un’altra vittoria per la serie C Gold del San Nilo Grottaferrata basket, la 13esima su 15 partite stagionali. Il girone d’andata si è concluso con un faticoso successo ad Anzio per 77-74 che comunque ha avvalorato una volta di più il titolo di campione d’inverno già in tasca dopo il turno infrasettimanale di mercoledì scorso. «Al di là del campo molto freddo, la partita di Anzio è stata molto dura per il valore dell’avversario e la ...

Scuole ancora al freddo - ma non agli open day. I nuovi alunni sono merce da conquistare : “Attenzione ai pinguini” e “Fuori fa più caldo”. Così hanno scritto su cartelli, improvvisati, gli alunni del Liceo Tacito, a Roma. Due giorni fa hanno interrotto le lezioni, sono scesi in strada e hanno cominciato a manifestare. Impedendo il transito di qualunque automezzo su via Giordano Bruno e via Andrea Doria. “Nonostante le proteste di lunedì, la situazione non è migliorata: le temperature non superavano i 10 gradi alle 8 di mattina. sono ...

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

Sondaggi - dicembre difficile per gli alleati di governo : Lega cala di 1 - 7 - M5s dello 0 - 7. Ma sono ancora i primi due partiti : L’ultimo mese ha logorato non poco la maggioranza di governo. Nelle settimane contraddistinte soprattutto dalle incertezze e dal caos per approvare la manovra, sia la Lega che il M5s lasciano sul campo fette significative di consenso. Lo dice un Sondaggio di Index Research per PiazzaPulita (La7) che comunque conferma il primato assoluto per il Carroccio e il secondo posto per i Cinquestelle, anche se con una forbice di ben 9 punti. Il ...

Sanremo 2019 - Claudio Bisio : "Ancora nessuna riunione - ma quest'anno ci sono tanti anniversari" : Settimana densa di appuntamenti, questa, per Claudio Bisio. Proprio durante i giorni in cui Tv8 ha iniziato la promozione della nuova edizione di Italia's Got Talent (in onda da questa sera, 11 gennaio 2019), l'attore si è ritrovato a dover presenziare anche a Sanremo, in qualità di co-conduttore, con Virginia Raffaele, di questa edizione del Festival.Impossibile, quindi, che durante la sua ospitata nella puntata di oggi di Deejay Chiama ...

Lega - l’ex tesoriere Stefani : “I 49 milioni sono stati spesi. Dovevamo pur vivere. Belsito? Purtroppo è ancora vivo” : Francesco Belsito? “Un disonesto. Purtroppo è ancora vivo“. I 49 milioni di euro della Lega? “sono stati tutti spesi. E Matteo Salvini lo sapeva”. Perché il partito ha speso così tanti soldi in così poco tempo? “Dovevamo pur vivere“. Parola di Stefano Stefani, ex segretario amministrativo della Lega, chiamato dalla procura di Milano a testimoniare al processo a Matteo Brigandì, storico Legale del Carroccio e ...

WhatsApp Gold e a pagamento? No - sono ancora le solite catene di Sant’Antonio : In questi giorni stanno tornando a circolare nuove bufale su una fantomatica versione Gold di WhatsApp e sul pagamento dei messaggi, ma è tutto falso. L'articolo WhatsApp Gold e a pagamento? No, sono ancora le solite catene di Sant’Antonio proviene da TuttoAndroid.

Tav - decisione ancora sospesa. Tap - possono partire i lavori : La relazione sull'Alta velocità riapre lo scontro in attesa di un segnale dal governo. Situazione tesa a Melendugno, Le, con strade bloccate per impediire l'arrivo della talpa che scaverà il tunnel -

Decisione ancora sospesa per la Tav. Per la Tap possono partire i lavori : La relazione sull'Alta velocità riapre lo scontro Si-Tav contro No-Tav, in attesa di un segnale di chiarezza da parte del governo. Situazione tesa a Melendugno, Le, con le strade bloccate per ...

Mercato auto : Anfia - nel 2018 auto diesel in calo ma sono ancora le più vendute : MILANO - Nel 2018 le vendite di auto diesel sono ancora più della metà del Mercato , 51,2% la quota, , sebbene in calo del 12%. Le vendite di auto a benzina, con un aumento dell'8%,...

Vaccini : lo studio - colpa dell’isteresi se molti sono ancora scettici : Perché è così impegnativo aumentare il numero di persone che si sottopongono alle vaccinazioni? Come mai la resistenza a questi importanti presidi sanitari rimane forte, anche se le malattie prevenibili fanno ritorno? Un nuovo studio del Dartmouth College cerca di analizzare la questione, mostrando che i problemi con i Vaccini possono arrivare a causare un fenomeno noto come ‘isteresi‘, che contribuisce a creare una sensazione ...