romadailynews

: Casaidea lancia il concorso “next home” per l’edizione 2019: Dal 23 al 31 marzo alla Fiera… - romadailynews : Casaidea lancia il concorso “next home” per l’edizione 2019: Dal 23 al 31 marzo alla Fiera… -

(Di mercoledì 16 gennaio 2019) Dal 23 al 31 marzo alla Fiera di Roma, accanto a tendenze e novità del settore, una rassegna dei migliori progetti di architetti e designer per soluzioni concettuali, sostenibili e innovativeCome sarà la casa del futuro? Per scoprirlo l’appuntamento è alla Fiera di Roma, dal 23 al 31 marzo, con le ultime tendenze dell’arredo in mostra a, la manifestazione organizzata da MOA Società Cooperativa che, per la 45a edizione, rinnova il suo impegno nel proporre progetti innovativi per l’abitare con il lancio del, riservato a designer, architetti e arredatori del settore.Partecipare è semplicissimo: basta inviare via mail la propria candidatura entro il 20 febbraio– dettagli regolamento e bando disponibili online su.com – presentando un elaborato che rappresenti soluzioni concettuali, sostenibili e innovative per gli spazi abitativi ...