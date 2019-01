Mikaela Shiffrin trionfa a Kronplatz | sul podio Marta Bassino

Sci - gigante Plan de Corones : vince Mikaela Shiffrin - terzo posto per Marta Bassino : Mikaela Shiffrin in 2.04.75 ha vinto anche lo slalom gigante di coppa del mondo di San Vigilio-Plan de Corones: 53/o successo in carriera e decimo stagionale per la statunitense. Seconda la francese ...

Sci alpino - Mikaela Shiffrin domina la prima manche a Plan de Corones : Marta Bassino al quarto posto : A Plan de Corones spunta una grande Bassino: quarta al termine della prima manche del gigante. Brignone sesta e in lotta per il podio, Shiffrin di un altro pianeta La sorpresa più bella da Plan di Corones arriva dall’atleta con il pettorale numero 8: Marta Bassino, che qui fu terza due anni fa, ha chiuso la prima manche del gigante in quarta posizione, in piena lotta per il podio, con il terzo posto a soli 5 centesimi. È lei la ...

Sci alpino - Federica Brignone 6° nella prima manche del gigante di Plan de Corones Aosta -Mikaela Shiffrin fuori categoria : guida la manche ... : Federica Brignone ha chiuso al 6° posto la prima manche del gigante di Plan de Corones , in Alto Adige. La valdostana è giunta al traguardo in 1'03"56, lontana 1"61 da una Mikaela Shiffrin fuori ...

Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 : Mikaela Shiffrin fa il vuoto nella prima manche sull’Erta. Bassino e Brignone in corsa per il podio : Un’aliena a Kronplatz! nella prima manche del Gigante di Plan de Corones Mikaela Shiffrin certifica il suo dominio sull’intera Coppa del Mondo con una prova che rasenta davvero la perfezione. Una manche straordinaria dell’americana, che non ha minimamente sofferto le difficoltà del muro della pista Erta, pennellando traiettorie sublimi e chiudendo con il suo solito magico finale. La pausa dopo la sconfitta nello slalom di ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kronplatz 2019 in DIRETTA : Mikaela Shiffrin ammazza la gara - Bassino e Brignone in lotta per il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante femminile di Kronplatz (BZ), quinto degli otto appuntamenti stagionali tra le porte larghe della Coppa del Mondo di sci alpino. Siamo dunque al giro di boa ed entra nel vivo la corsa per aggiudicarsi la sfera di cristallo di specialità. Federica Brignone si trova al comando di una classifica cortissima con 270 punti, rispettivamente 5 e 15 in più della francese Tessa Worley e ...

Sci - slalom Flachau : vince Petra Vlhova davanti a Mikaela Shiffrin : Nello slalom speciale di Flachau, in Austria, si è interrotta dopo sette successi la striscia di vittorie consecutive di Mikaela Shiffrin. Sul gradino più alto del podio è salita la slovacca Petra ...

LIVE Sci alpino - Slalom Flachau 2019 in DIRETTA : seconda manche alle 20.45. Mikaela Shiffrin per la vittoria : Benvenuti alla DIRETTA LIVE dello Slalom femminile di Flachau in Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019. Le atlete saranno impegnate sulla pista austriaca nel secondo Slalom dell’anno dopo l’antipasto del City Event di Oslo di Capodanno. La grande favorita della gara di Zagabria, tanto per cambiare, sarà la dominatrice della stagione, Mikaela Shiffrin. Se la Shiffrin sarà quella devastante di Zagabria ci sarà poco da ...

Sci alpino – Mikaela Shiffrin inarrestabile : la statunitense in testa nella prima manche dello slalom di Flachau : Shiffrin a caccia del record: è in testa dopo la prima manche dello slalom a Flachau. Costazza stringe i denti: è decima. Si riparte alle 20.45 L’anno scorso fu costretta a una grande rimonta nella seconda manche per tornare al trionfo a Flachau, stavolta Mikaela Shiffrin è in testa già dopo la prima su un tracciato ridisegnato a causa delle pesanti nevicate degli ultimi giorni. La statunitense, a caccia del record di otto ...

Sci alpino - Slalom Flachau 2019 : Mikaela Shiffrin guida la prima manche - ma c’è equilibrio! Chiara Costazza decima : Nonostante una fitta nevicata, una pista che è andata a rovinarsi immediatamente, le luci dei riflettori, ed un pendio non propriamente selettivo, è sempre Mikaela Shiffrin a guardare tutte dall’alto in basso tra i pali stretti. Sulla pista intitolata a Hermann Maier, infatti, la statunitense ha chiuso al comando la prima manche dello Slalom in notturna di Flachau, Austria, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019 ma, per una ...

Sci alpino - invariata la start list femminile di slalom : Mikaela Shiffrin si conferma al comando : La start list dello slalom femminile non cambia: Irene Curtoni e Costazza si confermano 13ª e 14ª, Della Mea sale al 41° posto Resta quasi del tutto invariata la start list di slalom femminile dopo la gara di Zagabria. Le sette atlete del primo gruppo di merito sono ancora Mikaela Shiffrin, Petra Blhova, Frida Hansdotter, Wendy Holdener, Bernadette Schild, Anna Swenn Larsson e Katharina Liensberger, Irene Curtoni e Chiara Costazza ...

Sci - Cdm : Mikaela Shiffrin domina lo slalom di Zagabria